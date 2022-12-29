مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

2022-12-29 / 17:30
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هبة بريس

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين السيد سعيد لقمان، مديرا للوكالة الحضرية لسطات.

وأضاف أنه على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين كل من السيد عزيز سير، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، و السيد محمد يعو، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، و السيد حسن حمائز، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بتارودانت، و السيد عبد الواحد حجاجي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة.

وأبرز بايتاس أنه على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية، تم تعيين السيدة وفاء شاكر، مديرة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس- ماسة، و السيد محمد فوزي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة- وادي الذهب.

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