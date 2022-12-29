كورونا بالمغرب.. تسجيل 53 إصابة جديدة

2022-12-29 / 17:02
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل 53 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 97 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و867 ألف و402 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و418 ألف و516 شخصا، مقابل 24 مليون و917 ألف و805 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 58 ألف و012 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 271 ألف و493 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و254 ألف و700 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (19) والدار البيضاء سطات (19) وسوس ماسة (5) ومركش آسفي (3) وطنجة تطوان الحسيمة (2) وفاس مكناس (2)، والداخلة وادي الذهب (1)، والشرق (1)، ودرعة تافيلالت (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 499 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 9 حالات.

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