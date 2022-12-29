بايتاس: “الوزارة عالجت 70 ألف طلب للتأشيرة الإلكترونية منذ إطلاقها”

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن التأشيرة الالكترونية ساهمت في ارتفاع عدد السياح الوافدين الى البلد خلال الفترة الأخيرة.

وذكر الوزير في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، أن الوزارة عالجت 70 الف طلب، وتم نظرا للطلب الكبير فتح دول جديدة ابتداء من 10 يناير 2023.

وأضاف الوزير، أن هناك 3 فئات يمكنها الحصول على هذه التأشيرة، وهي أولا الدول المستفيدة بشكل مباشر، ثم المواطنين الأجانب المقيمين في إحدى دول الاتحاد الاوروبي وأستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان والنرويج وايرلندا ونيوزيلندا المتوفرين على وثيقة اقامة أو تصريح اقامة سارية المفعول لمدة 180 يوما على الاقل، الفئة الثالثة هي المواطنين الأجانب المتوفرين على تأشيرة الدول السالفة الذكر متعددة الزيارات ولا تتعدى 90 يوما.

وأشار الوزير إلى أن هذه التأشيرة تنقسم إلى نوعين، وهما التأشيرة السريعة ويتم الحصول عليها خلال 24 ساعة، والتأشيرة العادية يتم الحصول عليها خلال 3 أيام.

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