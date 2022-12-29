مصطفى بايتاس

بايتاس: “الوزارة عالجت 70 ألف طلب للتأشيرة الإلكترونية منذ إطلاقها”

2022-12-29 / 16:03
0
هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن التأشيرة الالكترونية ساهمت في ارتفاع عدد السياح الوافدين الى البلد خلال الفترة الأخيرة.

وذكر الوزير في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، أن الوزارة عالجت 70 الف طلب، وتم نظرا للطلب الكبير فتح دول جديدة ابتداء من 10 يناير 2023.

وأضاف الوزير، أن هناك 3 فئات يمكنها الحصول على هذه التأشيرة، وهي أولا الدول المستفيدة بشكل مباشر، ثم المواطنين الأجانب المقيمين في إحدى دول الاتحاد الاوروبي وأستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان والنرويج وايرلندا ونيوزيلندا المتوفرين على وثيقة اقامة أو تصريح اقامة سارية المفعول لمدة 180 يوما على الاقل، الفئة الثالثة هي المواطنين الأجانب المتوفرين على تأشيرة الدول السالفة الذكر متعددة الزيارات ولا تتعدى 90 يوما.

وأشار الوزير إلى أن هذه التأشيرة تنقسم إلى نوعين، وهما التأشيرة السريعة ويتم الحصول عليها خلال 24 ساعة، والتأشيرة العادية يتم الحصول عليها خلال 3 أيام.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش ينهئ الملك والمغاربة بالسنة الميلادية الجديدة

أخنوش ينهئ الملك والمغاربة بالسنة الميلادية الجديدة

2022-12-29 / 15:14
Photo of فضيحة التذاكر بقطر.. لقجع: “سنتخذ إجراءات صارمة”

فضيحة التذاكر بقطر.. لقجع: “سنتخذ إجراءات صارمة”

2022-12-29 / 14:35
Photo of حتى 31 يناير المقبل.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ بالمملكة

حتى 31 يناير المقبل.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ بالمملكة

2022-12-29 / 14:07
Photo of إحتفال المغاربة برأس السنة الميلادية و الجدل ” المتجدد”

إحتفال المغاربة برأس السنة الميلادية و الجدل ” المتجدد”

2022-12-29 / 13:09
Photo of بني ملال: تدابير استباقية لمواجهة التداعيات السلبية لموجة البرد

بني ملال: تدابير استباقية لمواجهة التداعيات السلبية لموجة البرد

2022-12-29 / 12:14
Photo of الخدمة العسكرية سنة 2023.. إضافة تخصصات جديدة

الخدمة العسكرية سنة 2023.. إضافة تخصصات جديدة

2022-12-29 / 11:11
Photo of 8 شخصيات مغربية ضمن قائمة تضم 100 قائد إفريقي

8 شخصيات مغربية ضمن قائمة تضم 100 قائد إفريقي

2022-12-29 / 10:59
Photo of بنموسى يطلع على سير الدراسة بإقليم السمارة

بنموسى يطلع على سير الدراسة بإقليم السمارة

2022-12-29 / 10:10
Photo of مديرية الحموشي أصدرت 17 رسالة تنويه لفائدة الموظفين خلال 2022

مديرية الحموشي أصدرت 17 رسالة تنويه لفائدة الموظفين خلال 2022

2022-12-29 / 09:53
Photo of فرنسي موقوف في المغرب يناشد الأمم المتحدة لمنع تسليمه إلى واشنطن

فرنسي موقوف في المغرب يناشد الأمم المتحدة لمنع تسليمه…

2022-12-29 / 09:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق