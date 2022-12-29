أكادير: تعيين وفاء شاكر مديرة لأكاديمية سوس ماسة وحمائز عميدا لكلية تارودانت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

انتهى مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزي أخنوش، رئيس الحكومة، بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب من الدستور. عليا طبقا للفصل 92.

هذا وقد تم تعيين السيدة وفاء شاكر في منصب مديرة لأكاديمية سوس ماسة، قادمة من مكناس التي كانت تشغل فيها مهمة مديرة أقليمية للتعليم.

وبهذا تكون وفاء شاكر أول امرأة تشغل هذا المنصب بأكاديمة سوس ماسة، بعد أن كان هذا المنصب حكرا على الرجال .

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،تم تعيين عزيز سير مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، ومحمد فوزي مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة لجهة

الداخلة وادي الذهب.

كما تم تعيين الدكتور حسن حمائز عميدا للكلية المتعددة التخصصات بتارودانت، بعد أن كان يشغل مند سنة 2019 عميدا بالنيابة لكلية اللغات و الفنون و العلوم الإنسانية بأيت ملول عمالة إنزكان.

و يعد الدكتور حسن حمائز وهو أستاذ متخصص في اللسانيات، من بين الأساتذة الجامعيين الذين تررد صداهم خارج أسوار جامعة إبن زهر ، و كسب إحترام الجميع من طلبة و أساتذة وجمعيات المجتمع المدني قبل ان يقوذه شغفه في مجال الإعلام و الصحافة الى خلق أول إجازة للصحافة بالجامعة المغربية ، الإجازة المهنية في التحرير الصحفي، حيث ساهمت هذه الإجازة في تكوين أفواج مهمة من طلبة الإعلام الذين يشغلون مراكز مهمة في الإعلام الوطني .

و أسفرت جهوده أيضا الى خلق ماستر التحرير الصحفي و التنوع الإعلامي فاتحا المجال أمام البحث الأكاديمي في مجال الإعلام و الصحافة .

كما أسس الدكتور حمائز المرصد الجامعي للدراسات و الأبحاث حول الإعلام و الإتصال و منه إنبثق المنتدى الدولي للإعلام الذي إستضاف كبرى المنابر الدولية ، كما تعزز المنتدى باتفاقية شراكة مع معهد الجزيرة للإعلام ، حيث يستفيد الطلبة من تكوين في الإعلام من خلال مدربين بمستوى عال و معتمدين دوليا ، و تمنح للمستفيدين أيضا دبلومات من معهد الجزيرة .

الدكتور حمائز هو بين الأساتذة الجامعيين الذين حصلو على دكتوراه الدولة ، و منها اشتغل في مسلك اللغة العربية قبل أن يصبح منسقا للمسلك ثم رئيسا للشعبة بفضل تفانيه في عمله و حرصه على مصلحة الأساتذة و الطلبة على حد سواء . و له عدة مؤلفات نذكر منها : ( التنظير المعجمي والتنمية المعجمية في اللسانيات الحديثة، و الاتصال الجماهيري و التنوع الإعلامي.

و قد شارك أيضا في عدة ندوات محلية جهوية وطنية و دولية في مجالات اللسانيات و اللغة و التواصل و الإعلام .

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