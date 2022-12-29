بايتاس: مداخيل السياحة تحسنت ب120% مقارنة مع سنة 2019

هبة بريس - الرباط

سجل الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، تحسن مداخيل القطاع السياحي خلال الأشهر الأخيرة.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط “مداخيل السياحة تحسنت بعد فتح الحدود مقارنة مع سنة 2019 حيث تضاعفت ب120%”.

وأضاف بايتاس، أن القطاع سيعرف إطلاق خارطة جديدة ستحمل مجموعة من المستجدات ستهدف الى اعادة النظر في الحملات الترويجية.

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