بايتاس: مداخيل السياحة تحسنت ب120% مقارنة مع سنة 2019

2022-12-29 / 15:51
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هبة بريس - الرباط

سجل الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، تحسن مداخيل القطاع السياحي خلال الأشهر الأخيرة.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط “مداخيل السياحة تحسنت بعد فتح الحدود مقارنة مع سنة 2019 حيث تضاعفت ب120%”.

وأضاف بايتاس، أن القطاع سيعرف إطلاق خارطة جديدة ستحمل مجموعة من المستجدات ستهدف الى اعادة النظر في الحملات الترويجية.

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‫9 تعليقات

  1. الحمدلله منتخب الوطني المغربي هو السبب في ارتفاع السياحة بالمغرب فالف شكر وتقدير له ؛ بفظله استرجعنا هذآ القطاع …

  2. هذآ الاعتراف الصريح والواضح بإسم مصطفى بايتاس بخصوص قطاع السياحة بالمغرب الذي عرف تحسن مداخله خلال هذه الأشهر الأخيرة والحمدلله..

  3. حتى وإن كانت المداخل بالملايين فاصحاب الفنادق تشتكي وبالاخص فترة الجائحة كوفيد 19 كورونا الذي عرفت فيه تناقص أعداد السائحون ولحد الآن لا زالون يشتكون…

  4. أين هي التعويضات لأصحاب الفنادق والعمال المهنيين الذي يشتغلون بهذا القطاع لحد الآن لم نتعوض على أي شيء نريد التعويض فبل الاحصاء السياحة بالمغرب هههههههه.

  5. يجب حسن المعاملة والسلوكات داخل الفنادق و المطاعم من أجل جلب السائح في المغرب وكسبه…

  6. الأثمنة الباهظة في المحلات وبالاخص المحلات التي تبيع منتوجات صناعية تقليدية تباع للسائح الأجنبي باثمنة خيالية لا تتوقع .. هذآ ما جعل نسبة السياحة بالمغرب تقل ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…

  7. أي سياحة تتحدث عنها ياسيد مصطفى بايتاس بخصوص مداخل السياحة بالمغرب مجرد بروطوكول فقط السياحة ذهبت مع الناس النازهين والمصداقين والذين يتقون الله وليس اللهب في الأموال…

  8. اتمنى أن نسترجع هذا القطاع الحيوي الذي به يتنفس الإقتصاد الوطني المغربي الذي طالما عانى من الجائحة كوفيد 19 كورونا هههههههه عرف في تلك الفترة تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي بالمغرب..

  9. يجب تحسين الأثمنة والخدمات الخاصة والسلوكات داخل الفنادق لإعادة هيكلة القطاع السياحي بالمعرب ياسيد مصطفى بايتاس هذآ هو الأهم وانتهى الكلام….

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