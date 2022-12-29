عزيز أخنوش

أخنوش ينهئ الملك والمغاربة بالسنة الميلادية الجديدة

2022-12-29 / 15:14
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هبة بريس - الرباط

تقدم عزيز أخنوش باسم الحكومة بخالص التهاني، للملك محمد السادس وللأسرة الملكية الشريفة، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2023، بموفور الصحة والعافية والبركات، راجين من الله أن تكون هذه السنة فال خير على بلادنا بمزيد من الإنجازات والانتصارات.

و هنأ أخنوش في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، المغاربة قاطبة بالسنة الميلادية الجديدة متمنيا لهم الصحة والازدهار والأمن والاستقرار، وتحقيق ما تصبو إليه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله.

كما جدد رئيس الحكومة التهاني لأعضاء الجامعة ‏الملكية المغربية لكرة القدم وللمنتخب الوطني على مشاركته التاريخية ‏بكأس العالم، وعلى التشريف المولوي لأعضاء المنتخب الوطني من ‏خلال الاستقبال الملكي وتوشيحهم بأوسمة ملكية.‏

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‫2 تعليقات

  1. ميلاد من؟؟ لا أقبل انا وعاءلتي الكبيرة والصغيرة. لا أقبل انا والمسلمين تبريكات لا تهمنا وهي الفارق بين عقيدة المسلم وغيره. الله أحد لم يلد ولم يولد.مالكم كيف تحكمون. أفلا تعقلون. يامعشر الناس أليس فيكم رجل رشيد.

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