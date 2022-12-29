عزيز أخنوش

أخنوش ينهئ الملك والمغاربة بالسنة الميلادية الجديدة

2022-12-29 / 15:14
0
هبة بريس - الرباط

تقدم عزيز أخنوش باسم الحكومة بخالص التهاني، للملك محمد السادس وللأسرة الملكية الشريفة، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2023، بموفور الصحة والعافية والبركات، راجين من الله أن تكون هذه السنة فال خير على بلادنا بمزيد من الإنجازات والانتصارات.

و هنأ أخنوش في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، المغاربة قاطبة بالسنة الميلادية الجديدة متمنيا لهم الصحة والازدهار والأمن والاستقرار، وتحقيق ما تصبو إليه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله.

كما جدد رئيس الحكومة التهاني لأعضاء الجامعة ‏الملكية المغربية لكرة القدم وللمنتخب الوطني على مشاركته التاريخية ‏بكأس العالم، وعلى التشريف المولوي لأعضاء المنتخب الوطني من ‏خلال الاستقبال الملكي وتوشيحهم بأوسمة ملكية.‏

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بايتاس: “الوزارة عالجت 70 ألف طلب للتأشيرة الإلكترونية منذ إطلاقها”

بايتاس: “الوزارة عالجت 70 ألف طلب للتأشيرة الإلكترونية منذ…

2022-12-29 / 16:03
Photo of فضيحة التذاكر بقطر.. لقجع: “سنتخذ إجراءات صارمة”

فضيحة التذاكر بقطر.. لقجع: “سنتخذ إجراءات صارمة”

2022-12-29 / 14:35
Photo of حتى 31 يناير المقبل.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ بالمملكة

حتى 31 يناير المقبل.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ بالمملكة

2022-12-29 / 14:07
Photo of إحتفال المغاربة برأس السنة الميلادية و الجدل ” المتجدد”

إحتفال المغاربة برأس السنة الميلادية و الجدل ” المتجدد”

2022-12-29 / 13:09
Photo of بني ملال: تدابير استباقية لمواجهة التداعيات السلبية لموجة البرد

بني ملال: تدابير استباقية لمواجهة التداعيات السلبية لموجة البرد

2022-12-29 / 12:14
Photo of الخدمة العسكرية سنة 2023.. إضافة تخصصات جديدة

الخدمة العسكرية سنة 2023.. إضافة تخصصات جديدة

2022-12-29 / 11:11
Photo of 8 شخصيات مغربية ضمن قائمة تضم 100 قائد إفريقي

8 شخصيات مغربية ضمن قائمة تضم 100 قائد إفريقي

2022-12-29 / 10:59
Photo of بنموسى يطلع على سير الدراسة بإقليم السمارة

بنموسى يطلع على سير الدراسة بإقليم السمارة

2022-12-29 / 10:10
Photo of مديرية الحموشي أصدرت 17 رسالة تنويه لفائدة الموظفين خلال 2022

مديرية الحموشي أصدرت 17 رسالة تنويه لفائدة الموظفين خلال 2022

2022-12-29 / 09:53
Photo of فرنسي موقوف في المغرب يناشد الأمم المتحدة لمنع تسليمه إلى واشنطن

فرنسي موقوف في المغرب يناشد الأمم المتحدة لمنع تسليمه…

2022-12-29 / 09:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق