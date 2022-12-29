مشاركة المغرب ب”الشان”.. لقجع: “ما طلبناه عكس ما تم الترويج له وننتظر الرد الرسمي”

هبة بريس - لبنى ابروك

أكد رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع، أن مشاركة الفريق الوطني في أية تظاهرة عالمية، تكون متعلقة بأمور رياضية وأخرى مرتبطة بالمملكة المغربية.

وقال لقجع في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط “الأمر اللي كاين فالمشاركة في الشان، هو أن الفريق متأهل لهذه الدورة، وفي دفتر تحملات تنظيم هذه التظاهرات البلد المنظم يقدم جميع التسهيلات للبلدان المشاركة.”

وما طلبناه، يضيف لقجع “عكس ما تم الترويج له خلال الساعات الماضية”، مشيرة إلى أن “الطائرة التي ستنقل الفريق الوطني يكون عندها الترخيص للنزول في مدينة قسنطينة والناقل الرسمي هو الخطوط الملكية المغربية، واليوم ننتظر ردا رسميا من الكاف للإجابة على هذا الطلب”

وتابع لقجع قائلا “حنا ما طلبنا طائرة خاصة ماوالو، نحن نطلب فقط ترخيصا لنزول الطائرة بمطار قسنطينة.”

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