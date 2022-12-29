مشاركة المغرب ب”الشان”.. لقجع: “ما طلبناه عكس ما تم الترويج له وننتظر الرد الرسمي”
أكد رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع، أن مشاركة الفريق الوطني في أية تظاهرة عالمية، تكون متعلقة بأمور رياضية وأخرى مرتبطة بالمملكة المغربية.
وقال لقجع في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط “الأمر اللي كاين فالمشاركة في الشان، هو أن الفريق متأهل لهذه الدورة، وفي دفتر تحملات تنظيم هذه التظاهرات البلد المنظم يقدم جميع التسهيلات للبلدان المشاركة.”
وما طلبناه، يضيف لقجع “عكس ما تم الترويج له خلال الساعات الماضية”، مشيرة إلى أن “الطائرة التي ستنقل الفريق الوطني يكون عندها الترخيص للنزول في مدينة قسنطينة والناقل الرسمي هو الخطوط الملكية المغربية، واليوم ننتظر ردا رسميا من الكاف للإجابة على هذا الطلب”
وتابع لقجع قائلا “حنا ما طلبنا طائرة خاصة ماوالو، نحن نطلب فقط ترخيصا لنزول الطائرة بمطار قسنطينة.”
16 تعليقات
سير معاهم كما فعلت في قطر ولا تجلس وراء الكرسي وترسل ابناءنا الى الحرب. لا تشاركوا في أية تظاهرة ماذام النضام المعفن لا يحترم الضيف ويوفر له الراحة النفسية والبدنية .وعلى السيد لقجع أن أن يذهب مع المنتخب الوطني في حالة مشاركته ويبقى بجانبه .
نظهر كاننا عاشقينهم وراغبين تحت صباطهم لفتح الاجواء فالوقت اللي مصر وتونس اعتذرت عن المشاركة رغم توفر الخط الجوي.. وحنا لي ديما السبان فينا كنقلبو على الصلح غير لي جا لعندهم من لبنان او مصر او كويت او غيرها كنكولو راه كاين ساطة… صافي الحزائر كالت ليك سير فحالك الى الابد مع هاد النظام ايوا صافي قلب خاصة وجاك الرد ان الاجواء ماغاديش تخل لاش مزل هاد الخرجات الخاوية.
يريد ان يثبت عليهم الحجة كما ان لقجع يعمل بجد بالتوفيق إن شاء الله …
المجد يصنع و لا يشترا المغرب دائما في المقدمة رغم كيد الحاقدين ..
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تطالب فقط بالإلتزام ببنود دفتر التحملات و أهم بند هو توفير تسهيلات و هو فتح المجال الجوي للطائرة المغربية التي ستقل عناصر المنتخب المغربي..
المنتخب المغربي يرهن على علو امال في المونديال يكفينا فخرا مشاركة في المونديال ووصوله إلى المربع الذهبي..
ضربة قوية وموجعة للجزائر بقبولها دخول المغرب الى اراضيها …
يا السيد لقجع النظام العسكري الدكتاتوري البوخروبي طبيعته المراوغة وتضليل الحقائق.قرات رد ناطق النظام العسكري الدكتاتوري فالمغرب يطالب بالسفر مباشرة إلى قسنطية وهم يراوغون، يجب التمسك بالسفر مباشرة إلى قسنطينة وإلا عدم المشاركة ونسف مخططات النظام العسكري الشنقريحي، واتمنى الا يشارك الفريق المغربي، لأنه لاثقة في شرقريحة وخدامه أولاد فرنسا الحركة.
المغرب فخر العرب ويبقى كبيرا ..
المغرب اسد وفخر افريقيا يركع الجبابرة ..
اللهم انصر الاسلام والمسلمين واصلح ذات البين ..
اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا واراضينا..
بالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي في شأن المقيمة بالجزائر..
Vive notre Roi Med 6 vive le maroccccccc
والله تصريحات،وزير الرياضة الجزاءري مرتبكة و مثيرة للسخرية،والضحك، لأنها تعليمات المجرم العجوز شنقريحة خيب الريحة مول ليكوش مول 80سنة أصابه الخرف ونطلب من فوزي لقجع ان يتخد قرارا صارما بحق قوم،هبل لادين لاعقل،الكراغلة اضحوكة العالم يااخي لقجع المغاربة لهم،كرامة، يكفينا المربع الذهبي الذي وصل،اليه،منتخبنا المقاطعة مع الكراغلة اسي لقجع في جميع الميادين لانريد،صلح مع هؤلاء الاغبيا، لأن ليس فيهم،رجل رشيد والجيش،بال عل الشعب،ونكح،بناتهم واخواتهم وكل،ماهو انتى الاغلبية حراميين،الام جزاءرية،والأب فرنسي او عسكري فاسد،
مجرد تساؤل.
أين تبدأ وأين تنتهي مسؤولية البلد المنظم !!!؟؟؟
جاء في المقال على لسان فوزي لقجع ما نصه:
“دفتر تحملات تنظيم هذه التظاهرات البلد المنظم يقدم جميع التسهيلات للبلدان المشاركة.”” انتهى الاقتباس
صدق لقجع، لكن البلد المنظم يقدم التسهيلات داخل حدوده، كما صرح ريس لجنة التنظيم. أما الصعوبات التي تواجه المنتخبات خارج الحدود الجزائرية فلا تعنيها.
بمفهوم لقجع أن الدول التي قد تلغي مشاركتها لأسباب مالية، أوغندا مثلا، فإن الجزائر ملزمة بتقديم لها التسهيلات بتخصيص لها طائرة أو تحمل تكلفة نقلها.
ولمن يتكلم عن حق الضيافة، فعلى الضيف أن يأتي المستضيف من حيث أراد وليس كما يريد.
ولمن تكلم عن القوة القاهرة فقد سبق للمغرب أن شارك في بطولة الناشئين عبر تونس وليس عبر خط مباشر.