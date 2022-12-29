بعد اختيار طنجة لاحتضان الموندياليتو.. لجنة من الفيفا تحل بالملعب الكبير

هبة بريس - مكتب طنجة

حلت زوال اليوم الخميس لجنة تفتيش خاصة من الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بمدينة طنجة قادمة من العاصمة الرباط ، من أجل الوقوف على جاهزية المدينة لاحتضان مباريات كأس العالم للأندية.

وتفقدت اللجنة التابعة للفيفا ملعب طنجة الكبير و الملاعب الخاصة بالتداريب، إضافة الى الفنادق التي سيتم اعتمادها لإقامة الوفود الرسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة المغربية والاتحاد الدولي لكرة القدم وقع اختيارهما على ملعبي طنجة والرباط لاحتضان مباريات الموندياليتو.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1