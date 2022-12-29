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رد جزائري مرتبك على شرط المغرب للمشاركة في “الشان”

2022-12-29 / 11:40
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هبة بريس - متابعة

رد رشيد أوكالي، رئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية للمحليين “الشان”، على شرط الجامعة الملكية لكرة القدم للمشاركة في المسابقة.

وقال أوكالي خلال ندوة صحفية، اليوم الأربعاء: “نحن ملزمون أمام الاتحاد الإفريقي للعبة بتسهيل إجراءات دخول الوفود المشاركة للتراب الجزائري، أما مخطط الرحلات هو مسؤولية كل بلد معني بالمنافسة”.

وأضاف “نحن معنيون بالتنظيم على المستوى الوطني وهذا يحتم علينا توفير ظروف النقل اللازمة داخل الجزائر لكل الوفود المشاركة على حد سواء”.

وواصل “بخصوص كيفية القدوم إلى الجزائر، كل الوفود المشاركة مسؤولة عن توفير النقل لمنتخباتها، بما فيها التكفل المادي بالرحلات وكذلك مخططاتها”.

ونفى أوكالي وجود لوائح من الكاف، تلزم البلد المنظم لأية منافسة بتوفير مخطط معين لرحلات الوفود المشاركة، مؤكدا أن الأمر ليس من مهام ومسؤوليات الجزائر.

وختم “أغلب المنتخبات الإفريقية لديها خطط رحلات تتضمن التوقف في بلدان أخرى، لذلك لسنا ملزمين بتوفير خط مباشر لأي منتخب”. وفقه قوله

هذا ويشار إلى أن المغرب اشترط سفر المنتخب الوطني الى مدينة قسنطينة التي ستستضيف مباريات النخبة المغربية في هذه البطولة عبر رحلة مباشرة انطلاقا من مدينة الرباط وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية.

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