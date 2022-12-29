مبابي يخرج عن صمته ويعلق على استفزازات حارس مرمى الأرجنتين

2022-12-29 / 10:43
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هبة بريس - وكالات

كسر كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، حاجز الصمت بشأن الهزيمة أمام المنتخب الأرجنتيني في نهائي مونديال “قطر 2022″، واستفزازات حارس التانغو إيمليانو مارتينيز.

وقال مبابي، في تصريحات عقب فوز بي إس جي على ستراسبورغ (2-1) مساء الأربعاء في الدوري الفرنسي: “هنأت ميسي عقب المباراة، كان الفوز بكأس العالم بمثابة حلم عمره، وبالنسبة لي أيضا، لكنني فشلت، لذلك التزمت بأن أكون لاعبا جيدا في رد فعلي”.

وعن حركات إيمليانو مارتينيز الاستفزازية، أوضح مبابي: “ليست مشكلتي، ولن أهدر طاقتي في مثل هذه الأمور التافهة، بل أركز على بذل أقصى جهد من أجل مساعدة فريقي، ننتظر عودة ميسي، لكي نحقق مزيدا من الانتصارات، ونسجل أهدافا أخرى”.

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