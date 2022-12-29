السلطات الأمنية للمحمدية تلتمس تقديم موعد مباراة الشباب و القرش المسفيوي

2022-12-29 / 11:21
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هبة بريس ـ رياضة

أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن تقديم موعد انطلاق مباراة نادي​ شباب المحمدية و نادي أولمبيك آسفي برسم الدورة التاسعة من البطولة الاحترافية الأولى.

و تم برمجة المباراة بين ممثل مدينة الزهور و القرش المسفيوي يوم الخميس 29 دجنبر 2022 بملعب البشير بالمحمدية ابتداء من الساعة الرابعة زوالا عوض الساعة الثامنة و النصف ليلا كما اعلن عنه سلفا.

تقديم توقيت هاته المباراة يأتي وفق بلاغ العصبة الاحترافية نزولا عند طلب السلطات الأمنية لمدينة المحمدية.

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