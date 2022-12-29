طقس الخميس.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة
هبة بريس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، استمرار الطقس البارد نسبيا مع جريحة فوق كل من المرتفعات والريف والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط والجنوب-الشرقي للبلاد والسايس ، فضلا عن نزول أمطار أو زخات رعدية فوق الأقاليم الجنوبية.
وستتشكل كتل ضبابية بالسهول الشمالية والوسطى، فيما ستهب الرياح قوية نوعا ما بجنوب البلاد، مع تناثر حبات من الغبار.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02- و05 درجات بالريف والهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وكذا بمرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية، وما بين 12 و18 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل. وستكون ما بين 06 و12 درجة بباقي ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض على العموم.
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10 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
اللهم اسقي عبادك الصالحين المتقين يارب العالمين..
الحمد لله كانت بداية انفراج أزمة التساقطات المطرية بسبب الجفاف ونتمنى ان تعود..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
ستفرج بإذن الله تعالى..
اللهم اسقينا الغيث غيثا نافعا..
وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا منه خضرا ..
اللهم أنزل علينا الغيث يارب العالمين..
اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يارب العالمين..
اللهم بحق الرضع والشيوخ والأطفال والحيوانات انزل علينا المطر..