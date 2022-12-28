كلوب بروج يقيل مدربه

2022-12-28 / 23:41
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هبة بريس _ رياضة

أقال نادي “كلوب بروج” البلجيكي، اليوم الأربعاء، مدربه كارل هوفكنس رغم قيادته الفريق إلى دور ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وذلك على خلفية سوء النتائج محليا.

وسيعين النادي مدربا جديدا قبل استئناف حملته في دوري أبطال أوروبا حيث يتواجه في 15 شباط / فبراير مع بنفيكا البرتغالي في ذهاب ثمن النهائي.

وأشاد المدير التنفيذي للنادي، فنسان مانارت، بالمدافع الدولي البلجيكي السابق، مشددا في بيان على ضرورة “عدم الاستهانة بدوره في الموسم الناجح بدوري أبطال أوروبا”.

لكنه استطرد قائلا: “خياراتنا الصيف الماضي لم تحقق المستوى المطلوب من حيث اللعب والنتائج في الدوري والكأس البلجيكيين”.

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