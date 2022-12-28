A child arrives to receive a dose of the Pfizer-BioNTech (Comirnaty) Covid-19 vaccine at the Principe de Asturias de Alcala hospital en Madrid, on December 15, 2021, on the first day of Spain's immunisation campaign for five to 11-year-olds. - Several European nations started vaccinating children aged five to 11 against Covid-19, in an effort to contain a raging pandemic and keep schools open. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP)

أوزبكستان: وف__اة 18 طفلا بعد تناول شراب طبي هندي

2022-12-28 / 21:20
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هبة بريس _ الرباط

قالت وزارة الصحة في أوزبكستان إن 18 طفلا على الأقل لقوا حتفهم بعد تناولهم شرابا طبيا من إنتاج شركة أدوية هندية.

وأوضحت الوزارة أن 18 من بين 21 طفلا تناولوا شراب دوك-1 ماكس الذي تنتجه ماريون بيوتك الهندية، خلال علاجهم من مرض تنفسي حاد، لكنهم توفوا بعد تناولهم الشراب.

ويتم تسويق الشراب الطبي على الموقع الإلكتروني للشركة باعتباره علاجا لأعراض البرد والإنفلونزا.

وأضافت الوزارة في بيان صدر، الثلاثاء، أن كمية من الشراب كانت تحتوي على إيثيلين جلايكول الذي قالت إنه مادة سامة.

وتابعت في بيانها أن شركة كوراماكس ميديكال استوردت الشراب إلى أوزبكستان.

وأردفت أنه تم إعطاء الشراب للأطفال في المنزل من دون وصفة علاج من طبيب، إما من والديهم أو بناء على نصيحة صيادلة، بجرعات تجاوزت الجرعة القياسية للأطفال.

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‫5 تعليقات

  1. ما شاء الله بجب اعدام وزير الصحة والكادر المسؤلين عن المختبرات في وزارة الصحة ان كانت هنالك عدالة الله يرحمهم جميعا

  2. لماذا قلة الاهتمام والحذر لماذا
    مسؤلية من الان ارواح الأطفال الابرياء
    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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