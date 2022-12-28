بعد نجوميته بالمونديال.. ” أملاح” يصطدم بقرار ” الإستبعاد “

هبة بريس _

تألق سليم أملاح كواحد من ألمع نجوم المنتخب المغربي الذي حقق إنجازا تاريخيا في كأس العالم قطر 2022، ببلوغ دور نصف نهائي المونديال لأول مرة أفريقيا وعربيا.

وشارك أملاح في سبع مباريات في مونديال قطر، بينها مواجهة إسبانيا في الدور ثمن النهائي (فاز المغرب بركلات الترجيح)، ومباراة البرتغال في ربع النهائي (1-0).

وقالت تقارير صحفية ان أملاح اصطدم بقرار الاستبعاد من الفريق البلجيكي، لعدم رغبته في تجديد عقده الذي سينتهي الصيف المقبل، علما بأن اللاعب المغربي سيحق له التفاوض مع أي فريق يريده في الأول من يناير 2023 من أجل الانضمام إليه مجانا بداية من يونيو المقبل وذلك دون الرجوع لفريقه الحالي.

وأوضحت وسائل إعلام بلجيكية أن بيير لوخت، الرئيس التنفيذي لستاندار دو لييج، يرفض أن يلتحق أملاح بالفريق الأول، بسبب عدم قبوله عرض التجديد للفريق البلجيكي.

وقال رئيس النادي البلجيكي، بيير لوخت في هذا الصدد: “لقد قررنا إرسال سليم أملاح وثلاثة لاعبين آخرين إلى الفريق الرديف بسبب تعنتهم في مفاوضات تجديد العقد.. لن نقوم بأي شيء يساعد على رفع قيمتهم السوقية”.

وأضاف: “لن نقوم بالعمل القذر لصالح الأندية الأخرى، أسهل شيء هو السماح له (أملاح) بمواصلة اللعب، لكننا سنعطي إشارة خطيرة لباقي اللاعبين، سيموت النادي، لأنه سيرحل بشكل مجاني في نهاية عقده”.

ومن جانبه، عبر مدرب فريق ستاندار دولييج، ريني ديلا عن خيبته الكبيرة من الأزمة التي نشبت بين أملاح وإدارة النادي، مشددا على أنه سيفقد واحدا من أبرز لاعبيه في المجموعة، حيث قال إنه: “لأمر محزن حقا، لطالما كان سليم أحد أفضل لاعبينا في المباريات التي لعبها قبل كأس العالم”.

وأضاف: “لكن عليك أن تضع في اعتبارك بعض القيم، وأحيانا تتخذ قرارات صعبة، في النهاية النادي هو الذي يحدد المسار”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0