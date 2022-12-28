إسرائيل تشكر المغرب على حماية اليهود من المحرقة

هبة بريس _ الرباط

وجه الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ رسالة شكر إلى الملك محمد السادس على “الملجأ الآمن” الذي قدمته المملكة لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي رسالته أعرب هرتسوغ عن امتنانه للملك ورعاياه “الذين عملوا على مدى أجيال لحماية أمن ورفاه وتراث الجالية اليهودية في المملكة”.

وقال الرئيس الإسرائيلي في رسالته “عندما تعرض ملايين اليهود لفظاعات المحرقة .. وفر الملك محمد الخامس ملاذا آمنا لرعاياه اليهود”.

وأضاف “يستذكر يهود المغرب باعتزاز وحنان (…) جدكم محمد الخامس الذي سيذكره العالم بأنه حامي (…) يهود هذه المملكة”.

خلال الحرب العالمية الثانية، عارض محمد الخامس الذي كان مهندس استقلال المغرب في 1956، القوانين المعادية لليهود التي أصدرتها حكومة فيشي في فرنسا، رافضا “الالتزام” بهذه الإجراءات التي لم يوافق عليها.

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