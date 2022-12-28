إسرائيل تشكر المغرب على حماية اليهود من المحرقة
هبة بريس _ الرباط
وجه الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ رسالة شكر إلى الملك محمد السادس على “الملجأ الآمن” الذي قدمته المملكة لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
وفي رسالته أعرب هرتسوغ عن امتنانه للملك ورعاياه “الذين عملوا على مدى أجيال لحماية أمن ورفاه وتراث الجالية اليهودية في المملكة”.
وقال الرئيس الإسرائيلي في رسالته “عندما تعرض ملايين اليهود لفظاعات المحرقة .. وفر الملك محمد الخامس ملاذا آمنا لرعاياه اليهود”.
وأضاف “يستذكر يهود المغرب باعتزاز وحنان (…) جدكم محمد الخامس الذي سيذكره العالم بأنه حامي (…) يهود هذه المملكة”.
خلال الحرب العالمية الثانية، عارض محمد الخامس الذي كان مهندس استقلال المغرب في 1956، القوانين المعادية لليهود التي أصدرتها حكومة فيشي في فرنسا، رافضا “الالتزام” بهذه الإجراءات التي لم يوافق عليها.
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9 تعليقات
المغرب بلد التعايش ومرحبا بكل دول العالم من اجل السلام..
اتمنى الازدهار للبلدين والسلام بين المسلمين واليهود ..
لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم..
الدين عند الله الاسلام فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه..
المسلم دائما يحترم جميع الديانات اليهودية والمسيحية والنصرزانية والبوذية وغيرها .. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم «وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم »صدق الله العظيم..
اللهم انصر فلسطين على اسرائيل الظالمة ..
المغرب حليف لاسرائيل منذ السبعينيات من القرن الماضي ..
المغرب بقوته وعظمته بلد الامن والامان والاستقرار والتعايش الديني مع جميع طوائف الديانات السماوية..
المغرب وإسرائيل علاقتهم قديمة وقوية..