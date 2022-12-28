تشيلسي يعلن عن أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي

هبة بريس _ متابعة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، توصله لاتفاق مبدئي مع مولده النرويجي لضم المهاجم الإيفواري داترو فوفانا.

قال النادي اللندني في بيان نشره على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “توصل نادي تشيلسي لاتفاق مبدئي مع مولده النرويجي لضم اللاعب داترو فوفانا”.

وأضاف تشيلسي: “المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا سينضم إلى “البلوز” يوم 1 كانون الثاني/ يناير 2023. نتطلع إلى الترحيب بديفيد في النادي!” .

وشارك فوفانا في 37 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 21 هدفًا، إضافة لسبع تمريرات حاسمة، ما دفع تشيلسي لتسريع عملية التعاقد مع الشاب الإيفواري البالغ من العمر 20 عامًا.

وبدأ فوفانا مسيرته الكروية مع نادي أبيدجان في كوت ديفوار ثم انضم إلى أكاديمية ديكانو الإيفوارية، قبل أن يعود مرة أخرى لأبيدجان، ومنه إلى صفوف النادي النرويجي.

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