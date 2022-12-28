عقب الحكم عليه بالحبس النافذ..أول تعليق لمحمد الترك

2022-12-28 / 19:42
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نجلاء مزيان

علق زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة محمد الترك على الحكم الصادر في حقه بتهمة التحريض على الفساد، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

و نشر تدوينة عبر خاصية ستوري بذات المنصة جاء فيها :”مبروك الجوله الأولى وانا ضميري مرتاح لأنه أصلا ما كاين و الو، وعارف المعركه لا تربح من الجوله الأولى، باقي جولات كثيره و نفسي طويل، الله الوطن الملك شكرا بلدي الثاني المغرب”.

وقررت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مراكش، يومه الأربعاء، إدانة محمد الترك، بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم.

وأدانت المحكمة ذاتها الطرف الثاني وصال بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، والطرف الثالث عبد المغيت بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

ويشار إلى أنه تمت متابعة زوج الفنانة دنيا بطمة بتهمة التحريض على الفساد،و متابعة“وصال” بتهمة السرقة والتحريض على الفساد، فيما توبع عبد المغيث بتهمة التقاط صور ومقاطع مرئية لأشخاص داخل مكان خاص، ونشرها دون موافقتهم.

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‫13 تعليقات

  1. هكاك يعني دنيا جمعات حب اتبن حتى داك لي بغا ليها الخير اوصل ليها الخبار صيفتاتو الحبس مع هي لي قالت ليه صور دير ابيل فديو اوى كلشي استاهل العقوبة

  2. وهي نفذتو الحكم ديالها من القضية حمزة مون بيبي ولا كتطبقو غي اللي بغيتو

  4. اصلا الشيخة دنيا باطمة تتحكم في جميع محاكم مراكش و في جميع القضاة و في جميع وكلاء الملك بالمحاكم المراكشية…. عرفتو علاش؟؟
    قلبو في الملفات ديال حمزة مون بيبي

  5. وهي نفدتوا عليها الحكم ديال عصابة حمزة كون بيبي ولا تتنفدوا غير علامن.بغيتوا

  11. المرأة لي عايشة بالغنا والشطيح فالكبريات فين بغيتي تسيفط راجلها العمرة مثلا راه باينة الحبس ولا الروضة باش تاخد الحرية كثر

  12. والحبس سبق منك يا بطمونة راه عام باقي نعسين عليه وهو منين يدخل يتلاحو عليه المهم كنعجب كيفاش الله قال فراق بالمعروف ولا تنسو الفضل بينكم وانتوما كترفقها بالحبسات الله يستر على قوم

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