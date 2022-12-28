“اليمين المتطرف” الإسباني يتهم للحكومة بالتراخي أمام “تحرك مغربي” في مليلية

كالعادة ؛ هاجم اليمين المتطرف الإسباني ما وصفه بـ”جبن” الحكومة أمام تحركات للمغرب في المنطقة المحايدة لمليلية، وفق

المحتلة وفق صحيفة “إلفارو ذي مليلية”.

وهاجم حزب “بوكس” السلطة التنفيذية لبيدرو سانشيز، تجاه ما يراه ذات الحزب من تحرك مغربي تقوم به الرباط على بعد أقل من 500 متر من مليلية، وهي منطقة تعتبر “أرض حياد”. وفق تصورات الحزب الاسباني

وفي بيان صحفي، أعربت تيريزا لوبيز، وهي برلمانية تابعة لحزب بوكس، عن سخطها، وكشفت أنها وجهت سؤالا مكتوبا عما إذا كانت حكومة إسبانيا على علم بما يقوم به المغرب من تخطيط للشوارع وإصلاحها في المنطقة، وبناء مركز تعليمي، رغم أنها منطقة عسكرية محايدة.

وحذرت لوبيز من أن “هذا يعني أن المنطقة المحايدة ستحتلها الإنشاءات المغربية، وتمارس الرباط السيادة الكاملة”.

ودعا الحزب الحكومة الكشف عما إذا كانت قد قدمت أي شكوى أو طلب للحصول على معلومات إلى المغرب أو إذا كانت تعتزم القيام بذلك.

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