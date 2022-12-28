الحبس النافذ لزوج دنيا بطمة “محمد الترك”
قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مراكش، يومه الأربعاء، إدانة محمد الترك، بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم.
وأدانت المحكمة ذاتها الطرف الثاني في القضية المثيرة للجدل وصال بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، والطرف الثالث عبد المغيت بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
ويشار إلى أنه تمت متابعة زوج الفنانة دنيا بطمة بتهمة التحريض على الفساد، متابعة“وصال” بتهمة السرقة والتحريض على الفساد؛ فيما توبع عبد المغيث بتهمة التقاط صور ومقاطع مرئية لأشخاص داخل مكان خاص، ونشرها دون موافقتهم.
وناشدت الفنانة المغربية دنيا بطمة في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، -ناشدت- السلطات بمدينة مرااااكش على خلفية تعرضها للخيانة من طرف زوجها “على حد تعبيرها”.
ونشرت الفنانة المغربية عبر خاصية ستوري بذات الموقع تدوينة جاءت كالتالي:”صباح الخير أحبابي بخصوص موضوع وصال ومون الدار و الذي اصبح قضية رأى عام وموضوع يخص كل امرأة مغربية تعاني ما أعانيه”.
و واصلت قائلة:” من هذا المنبر أناشد السلطات بمدينة مرااااكش أخذ ما هو موثق صوت وصورة بعين الاعتبار ، (بغيت حقققي) لا أكثر ولا أقل ،وأعدكم اعزائي ان أمدكم بكل جديد فيما يخص قضيتي هذه وشكرا”.
و في سياق متصل، قدمت دنيا بطمة شكاية لدى المصالح الأمنية ضد زوجها البحريني محمد الترك تتهمه فيها بالخيانة الزوجية، كما قدمت سابقا شكاية تتضمن خيانة الأمانة و التشهير بالإضافة إلى دعوى الطلاق.
26 تعليقات
استغرب من هذا النوع من القضايا و استغرب أكثر أن يتم هذا النوع من الزواج اصلا
ظلم في حقه بعدما كان يدافع عنها في محنتهاوانقذها من السجن الان هي تسجنه ولكن المرأة الحقيقية تحافظ على سمعة زوجها واولادها ولو كان مذنبا
هدا غير حكم ابتدائي او الحكم لن يطبق حاليا حيت مازال هناك حكم استئنافي قد يغير كل شيءٍ عاد زيد النقض او الإبرام من بعد عاد كيولي حكم نهائي . الله اصاوب ليهم او صافي
الفساق والفاسقين نسأل الله السلامة والعافية والستر ياربالعالمين
و ماذا استفادة الامة من هذا الخبر؟
مالها هي دوزات الحبس لي كانت كيتسالها باش يدوزو هو؟؟ غير الخوا الخاوي تا واخد ما غايدخل الحبس هه
ههههههه باطمان مسهلاش
مامشات حتى دخلاتو فين يرشا
على مدوز عليها قلييييلة فحقو
ولكن هو خرج المغرب أش يوقع في لحكم دابا ؟
هيييييي إيوا اش داك كنتي معزز مكرم كتر من بلادك
حلفات عليه او ما مشات حتى غرقاتو 🤷🏻♀️🤷🏻♀️
علاش خلاوه يغادر المغرب وهو كان فالمحكمة؟
اذانة دنيا باطما والمتهمة الرئيسية حمزة مونبيبي ؟؟؟؟
طلع لينا فروسنا هدا الكراكيز والله عيقو حتى فاتو القانون والله
😂 😂 😂 😂 هي نفس المحكمة اللي برأت دنيا باطمة في قضية حمزة مون بيبي رغم انها كانت متورطة وسببت الادى للكثير من النجمات
وقد أدانت محكمة مغربية أخرى هذه المواطنة بسنة حبس نافذة بسبب قضية “حمزة مون بيبي”، ولكنها لم تقض ليلة واحدة داخل اسوار السجن إلى يومنا هذا!!!!!
غير الفلوس دايرة حتى تحكموا فين عام ديالها هيا للتحكمت به
والنقض ديال المغنية فين وصل كتسيفط عباد الله الحبس وهيا كتصول وتجول ومحكومة بسنة سبحان الله
انصح محمد الترك بالتصالح مع زوجته الاولى.لان بطمة لم تعترف بالجميل انت ضحيت باولادك من اجلها واجل المال …