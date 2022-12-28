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خضعت لعملية اللوزتين بالمضيق..طفلة تفقد حاستي البصر و السمع و تدخل في غيبوبة

2022-12-28 / 17:21
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نجلاء مزيان

راجت بمنصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات لأب يكشف دخول طفلته في غيبوبة جراء خضوعها لعملية جراحية على اللوزتين بمستشفى محمد السادس بمدينة المضيق.

و في هذا الصدد، أكد أب الطفلة في اتصال هاتفي مع جريدة هبة بريس الإلكترونية، أن طفلته ذو 8 سنوات لم تعاني قط من أي أمراض، كما أنها كانت في صحة جيدة قبل قيامها بالعملية السالف ذكرها.

وحمل المتحدث ذاته، المسؤولية الكاملة للأطباء الذين أجروا العملية لطفلته، بمستشفى محمد السادس بالمضيق.

و عن حالتها الصحية، قال والد الطفلة أنها لاتزال بغرفة الإنعاش، مشيرا أنه يتوفر على تقارير طبية من المستشفى الإقليمي “سانية الرمل” التي تكشف أنها فقدت حاستي البصر و السمع عقب خضوعها للعملية الجراحية.

وناشد والد الطفلة المسؤولين للتدخل و كذا لفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة و الأسباب التي أدت إلى ذلك.

و في سياق متصل، تواصلت جريدة هبة بريس مع مدير مستشفى محمد السادس بالمضيق، د حسن المزروري، حيث كشف أن التقارير التي توصل بها حول عملية الطفلة، تبرز أنها مرت في أحسن الظروف ،مشيرا أنه لا يستطيع معرفة ما إذا كانت بالفعل ضحية خطأ طبي أو أعراض جانبية لأحد الأدوية كون ذلك يستلزم العديد من الفحوصات خلال الأيام القادمة.

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