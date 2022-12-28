وزارة الميراوي: المعطيات الشخصية المسربة لا تخص منصتها الإلكترونية

2022-12-28 / 16:42
0
هبة بريس

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الأربعاء، أن المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي جرى تداول خبر تسريبها من بعض المنابر الإعلامية، لا تخص الموقع الإلكتروني “tawjihi.ma” التابع للوزارة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه ” على إثر تداول بعض المنابر الإعلامية لخبر تسريب معطيات ذات طابع شخصي من الموقع الإلكتروني “tawjihi.ma” التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (..) ربطت الاتصال بالمنبر الإعلامي، مصدر الخبر، واطلعت على قاعدة البيانات موضوع التسريب “.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح نظم المعلومات التابعة للوزارة قد قامت بمقارنة مختلف الحقول المتعلقة بالاسم والنسب، والبريد الإلكتروني، والرقم الهاتفي، وكذا المسالك، و”ثبت لها تباين المعطيات بين قاعدة بيانات الوزارة وقاعدة البيانات المسربة، مما يؤكد أن هذا التسريب لا يخص منصة الوزارة “.

وأكدت الوزارة أنها تواصل العمل مع كافة المتدخلين من أجل تنفيذ برنامج مسطر لتعزيز الحيطة والأمن المعلوماتي لمختلف المنصات والشبكات على صعيد الوزارة والمؤسسات التابعة لها.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العروي.. العثور على عظام بشرية مدفونة داخل بقايا مسكن مهجور

العروي.. العثور على عظام بشرية مدفونة داخل بقايا مسكن…

2022-12-28 / 19:33
Photo of ميراوي: مراجعة مدة التكوين في الطب من 7 إلى 6 سنوات

ميراوي: مراجعة مدة التكوين في الطب من 7 إلى…

2022-12-28 / 19:14
Photo of “الإحتيال” ..”لفتيت” يعطي تعليماته بالسرعة في “الاستماع التفتيش والحجز”

“الإحتيال” ..”لفتيت” يعطي تعليماته بالسرعة في “الاستماع التفتيش والحجز”

2022-12-28 / 18:19
Photo of خضعت لعملية اللوزتين بالمضيق..طفلة تفقد حاستي البصر و السمع و تدخل في غيبوبة

خضعت لعملية اللوزتين بالمضيق..طفلة تفقد حاستي البصر و السمع…

2022-12-28 / 17:21
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 66 إصابة جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 66 إصابة جديدة 

2022-12-28 / 17:12
Photo of الساعة الجديدة والتلاميذ.. الفُطور بطعم السُّحور

الساعة الجديدة والتلاميذ.. الفُطور بطعم السُّحور

2022-12-28 / 16:25
Photo of إدراج بلدان جديدة للاستفادة من التأشيرة الإلكترونية المغربية

إدراج بلدان جديدة للاستفادة من التأشيرة الإلكترونية المغربية

2022-12-28 / 14:27
Photo of وزارة الصحة: مخزون دواء “ليفوثيروكس” كاف لعدة أشهر

وزارة الصحة: مخزون دواء “ليفوثيروكس” كاف لعدة أشهر

2022-12-28 / 14:15
Photo of المحطة الطرقية بطنجة تتجاوز عتبة مليون مسافر خلال 2022

المحطة الطرقية بطنجة تتجاوز عتبة مليون مسافر خلال 2022

2022-12-28 / 14:04
Photo of الأمن: رصد 445 محتوى رقمي عنيف على الشبكات التواصلية خلال 2022

الأمن: رصد 445 محتوى رقمي عنيف على الشبكات التواصلية…

2022-12-28 / 13:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق