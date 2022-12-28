الساعة الجديدة والتلاميذ.. الفُطور بطعم السُّحور

الساعة الجديدة والتلاميذ.. الفُطور بطعم السُّحور
يبدو أن الساعة الاضافية أو الساعة الجديدة، سمها ما شئت، المهم هو أنها تحولت إلى مايشبه كابوس مفزع لدى التلاميذ الصغار وهم يتهيؤون للذهاب كل فجر إلى مدارسهم العمومية أوالخصوصية، مما شكل عبئا ثقيلا للمس حياتهم اليومية، وأثر على السير العادي للدراسة لديهم، بحيث ساهمت هذه المعضلة في الرفع من نسب الغياب في الحصص الصباحية لدى الاطفال الصغار، ناهيك عن حالة الارباك التي تخلفها هذه الساعة الجديدة في صفوف الأسر والعائلات وخاصة على موائد الافطار التي تتحول إلى ما يشبه وجبات السحور، فترى الأمهات يسارعن إلى ايقاظ ابنائهن من فراش النوم الدافئة، ومنهم من يغادرها في صمت ودموع الحسرة على فارقها بادية على محياه، ومنهم من يغادرها ليواصل نومه في مكان آخر في صورة تشبه حالة من الاستنفار القصوى، ومنهم من يتناول فطوره بعيون شبه نائمة فتتعالى صياحات الأمهات ومناداتهن لأبنائهن وهن منشغلات في الوقت ذاته بترتيب مستلزمات البيت وتهيئ وجبات الغذاء والاستعداد للخروج بدورهن إلى عملهن.
* ها العار …ارحموا أطفالنا وحببوا لهم مقاعد الدراسة
عبارات تحمل في طياتها نبرات التذمر والحسرة، تُسائل كافة المتدخلين في الحقل التربوي للعمل على ايجاد مقاربة شمولية لمعالجة هذه الاشكالات المترتبة عن هذه الساعة الاضافية، حتى إن الفضاء الأزرق بدوره لم يخل من تداول الموضوع على نطاق واسع وتحول إلى مادة غنية بدسم النقاش بين مرحب ومستنكر، لاسيما وأن الوضعية تلامس بشكل مباشر مسألة التركيز بالفصول الدراسية بسبب قلة النوم وطول السهر، هذا وإن أضفنا عليه مشكل الادمان على تصفح مواقع التواصل الاجتماعي واستعمال الحاسوب فتلك معضلة من المعضلات.
ساعة اضافية، أضحت محطة تجاذب وجدال ونقاش من قبل العديد من المواطنين بين رافض لها ومدافع عنها، أو غير مكترث تماما، ومنهم من يعتبرها عاملا يحدث خلخلة في بعض السلوكيات إلى درجة أن البعض يشكو حتى من اضطرابات بيولوجية، تبقى معاناة التلاميذ الصغار مستمرة مع “الفـــــــياق بـــــكري” حيث أن معظمهم لم يحالفهم الحظ في الاستفادة من ساعات النوم الكافية لزرع بذور النشاط والحيوية مع كل صباح، بيد ان الكثير من التلاميذ الصغار يستأنفون حصصهم من النوم على مقاعد الدراسة، لاسيما تلامذة المدارس الخصوصية التي تتزامن جولات سيارات النقل المدرسي وعودة المصلين من مساجد الرحمن فجرا، فتراهم مُسَّمـــــرين على أبواب منازلهم في ظلمة الليل وعلامات الأسى والحزن والتذمر بادية على محياهم.
16 تعليقات
حكومات متعاقبة تريد العذاب والشقاء لشعوبها فى جميع الميادين حتا فى أبسط الأمور .
بالفعل هذه الساعة الإضافية سببت عراقيل بكثرة وخاصة التلاميذ وعدم التركيز في دراستهم نطالب نحن كأباء وامهات بالتدخل الفوري من الحكومة لتغيرها من أجل حماية ابنائنا..
والله العظيم لو تشاهدون الأطفال الصغار وهم يستيقضون بصعوبة والام تنهر وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم تلك الكلمة كافية … هذآ حرام في حق التلاميذ الصغار…انقذوا الموقف يا حكومة ؟؟؟؟.
أبناؤكم يستيقضون في الوقت الذي يريدونه…. أما أبناء الشعب المغربي البسيط مجبريين على أن يستيقضون باكرا حتى وإن تعرضوا في طريقهم إلى التهلكة او الكلاب الضالة لايهمهم إنها العنصرية والتفاوت الاجتماعي ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
انا ضد مع هذه الساعة الإضافية الكل يعاني منها كبار وصغار يجب الغاؤها بأي وجه كان..
أنا مدرسة اعيش معاناة مع التلاميذ لا أحد يسغي او يستفيذ الكل نائمون داخل القسم نطالب الحكومة أن تضع حدا لهذه المهزلة في حق التلاميذ الصغار..
والله العظيم الى كرفصونا بهاد الساعه الاضافيه هادشي ماشي معقول ماكاين الامان بنهار اغلب الناس مراض ومعقدين بهاد الساعه واجب على الحكومة تشوف كيفاش دير ارجعوا الساعه كما كانت
هذه الساعة الإضافية لا تطابقه مع فصل الشتاء وبالاخص في المناطق الجبلية وعرت المسالك.. حكومة تهمها صحتها فقط أما الفقير الذي طالما عانى من الزمن لا يهمه حسبنا الله ونعم الوكيل.
ساعة القهر وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم..
نطالب بالغائها بصفة عامة وليس في فصل الشتاء تلغى تلغى لقد سئمنا من قرارتكم التافهة التي لا محل لها من الإعراب…
الله ياخد فيكم الحق
حسبي الله ونعم الوكيل ،حكومة تريد الخراب لأبناء المستقبل لاحول ولا قوة الا بالله ،بدأت في التفكير لهجرة هذا البلد الحبيب
أنا أستاذ، أعمل بإحدى الثانويات في منطقة شبه قروية تبعد عن مقر سكناي بأكثر من 20 كلم ،أغادر منزلي وقلبي يتحسر على أبنائي لأني أغادر في جنح الظلام وليس هناك من يوصلهم وأتحسر وأنا أرى أطفالا صغارا في جنح الظلام وهم داهبون بدون مرافق. تلاميذ يدريسون في الثانوية يصلون متأخرين وخصوصا الفتيات لخوفهن من الخروج في الظلام.
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
من يتلذذ بمعاناة الأطفال و المستخدمين
ماما فرنسا مانقدروش على زعلها…هي بغيتي ماكرون يغضب علينا…ساعة مادام ماجابت..دبا تولفو..اوجوه الويل…لن يحذفوها..ولو ضربتو راسكم مع حيط.. ههههههههههه
رافة بالمواطن والله انها ساعةفي الجحيم اتعبتنا واتعبت أطفال أبرياء.الله يهديكم