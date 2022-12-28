السكوري يسلم رئيس ليبيريا رسالة ملكية

هبة بريس

استقبل رئيس جمهورية ليبيريا، جورج ويا، الثلاثاء بمونروفيا، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري ،الذي سلمه رسالة من الملك محمد السادس.

وأكد السكوري بالمناسبة الالتزام الراسخ للمملكة المغربية بتطوير وتحسين العلاقات بين ليبيريا والمغرب.

وأعرب الرئيس ويا والسيد السكوري أيضا عن الالتزام بتحسين وتعزيز العلاقات الودية التي تجمع بين البلدين.

وأكد الطرفان أيضا على الاحترام المتبادل للثقافة والتنوع الذي يمكن أن يستفيد منهما البلدان، كما تناولا البرامج التنموية في مجالات التجارة والبنيات التحتية، وفرص الشغل والكفاءات البشرية.

وشهدت العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الليبيرية، تطورا قويا على مر السنين لترتقي الى مستوى غير مسبوق. ويتعلق الأمر بعلاقات متينة تعكس الروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين.

وتواصل ليبيريا والمغرب تعاونهما الوثيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مختلف مجالات التعاون والشراكة الاستراتيجية.

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