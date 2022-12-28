رياض مزور

مزور: أول سيارة مغربية مطلع 2023 باستثمار 50 مليون يورو

2022-12-28 / 15:32
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هبة بريس

كشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أنه من المرتقب أن يشهد المغرب، في يناير 2023، توقيع اتفاقية استثمارية بقيمة 50 مليون يورو لإنشاء مصنع مخصص لإنتاج علامة محلية للسيارات.

وذكر مزور في تصريح لصحيفة « الشرق » السعودية، أوردته اليوم الأربعاء، أن المصنع الجديد « سيكون باستثمار مغربي 100 بالمئة »، لي ضاف إلى مصانع شركتي « رينو » و »ستيلانتيس » التي تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية 700 ألف سيارة في السنة، منها 50 ألف سيارة كهربائية.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن أول استثمار مغربي في صناعة السيارات سيكون « بطاقة إنتاجية تناهز 3000 سيارة في العام، على أن يصل الرقم إلى 20 ألفا بعد 4 سنوات »، مضيفا أنه لا يمكن حاليا الإفصاح عن اسم العلامة التجارية للسيارة الجديدة باعتبار أن ذلك يعود لأصحاب الاستثمار.

وقال إن العلامة المغربية الجديدة للسيارات توجد الآن في مرحلة الترخيص النهائي، بعد أن اجتازت كافة التجارب والاختبارات بنجاح، مبرزا أن الإنتاج سيكون موجها في المرحلة الأولى للسوق المحلية.

وأشار مزور إلى أن المصنع المرتقب سينتج سيارات ذات محركات تعمل بالوقود الحراري، ولن يتضمن خط إنتاج لسيارات كهربائية، مبرزا أنه سيتم استثمار 50 مليون يورو على مدى 3 سنوات، كاستثمار أساسي بخلاف التكاليف التشغيلية.

وقالت الصحيفة إن صناعة السيارات تعتبر ثاني أكبر القطاعات الم صد رة في المملكة، إذ بلغت مبيعاتها لهذا العام حتى نهاية أكتوبر 8.4 مليار دولار، بينما يتوقع بنك المغرب أن تحقق 9.5 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.

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