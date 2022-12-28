إدراج بلدان جديدة للاستفادة من التأشيرة الإلكترونية المغربية

هبة بريس

أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه تقرر اعتباراً من يوم 10 يناير 2023، إدراج كل من الأردن والهند وغواتيمالا وأذربيجان ضمن قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها الاستفادة من التأشيرة الإلكترونية، بناء على جنسياتهم.

وأوضح البلاغ أن هذا القرار يأتي “تماشيا مع الجهود التي تقوم بها المملكـة المغربيـة، على الصعيدين الوطني والدولي، والرامية إلى رقمنَة الخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية، ولاسيما تلك المتعلقة بالعمـل القنصلي على مستوى البعثـات الدبلوماسيـة والمراكـز القنصليـة للمملكـة “.

كما يأتي هذا القرار، يضيف البلاغ، بعد ستة أشهر من إطلاق نظام التأشيرة الإلكترونية “eVisa” ليشمل عدداً متزايداً من البلدان، وذلك انسجاماً مع التوجهات التي انخرطت فيها الحكومة المغربية لدعم قطاع السياحة الوطنية، وكذلك من أجل الترويج للمغرب كوجهة مميزة للسياحة والأعمال.

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