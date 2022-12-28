صورة تعبيرية - الشرطة الفرنسية

بـ27 رصاصة.. مقتل اللاعب السنغالي ميندي في إطلاق نار

2022-12-28 / 13:50
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هبة بريس - وكالات

أعلن نادي أوباني والذي يلعب بالدرجة الرابعة الفرنسي بشكل صادم مقتل لاعب الوسط عادل سانتانا ميندي البالغ 22 عاما بالرصاص ليلة الجمعة الماضي في الدائرة 14 بمرسيليا.

وكتب نادي أوباني الفرنسي ومقره بلدة أوباغن قرب مارسيليا إن اللاعب قتل في حادث مأساوي، وأضاف أن اللاعب الراحل “سيترك فراغا كبيرا وسيبقى إلى الأبد واحد منا”.

ولم يخض النادي في التفاصيل أكثر، في حين ذكرت قناة “بي أف إم تي في” الفرنسية أن اللاعب قتل بالرصاص في مارسيليا.

ورغم محاولة رجال الإنقاذ إنعاشه إلا أنه توفي متأثرا بجروحه.

ووجدت الشرطة الفرنسية في المكان بقايا 27 طلقة نارية أطلقت على المجني عليه.

وقالت إن القتلة فروا من المكان في سيارة من طراز “أودي”.

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