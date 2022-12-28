عائلات تتهم برلماني بالاعتداء عليهم رفقة بلطجيته لإفراغهم من مساكنهم بالبيضاء
هبة بريس ـ الدار البيضاء
صرح مجموعة من الأفراد لميكروفون هبة بريس بكون برلماني معروف بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء قد أقدم بمعية ما وصفوه “بلطجية” لإرغامهم بالقوة على إفراغ مساكنهم.
و حسب إفادات الأسر، فقد فوجئوا بمجموعة من الغرباء يحملون عصي و سكاكين و معهم جرافة، حيث أكدوا أنهم تعرضوا للضرب و الرفس و التهديد في حال لم يتم السماح لهم بتنفيذ حكم إفراغ لصالح أحد الأشخاص النافذين بالدار البيضاء.
و أوضحت إحدى المصرحات، كما ستشاهدون في المقطع أسفله أنه لولا الألطاف الإلهية لكانت ستقع الكارثة، خاصة أن ما وصفته ب”بلطجية البرلماني” أرادوا تنفيذ حكم الإفراغ في غياب السند القانوني.
و طالب المصرحون في الفيديو من القضاء التدخل لإنصافهم و كذا من مديرية الأمن بالتحقيق في واقعة التهجم و الاعتداء، تفاصيل أوفى في الفيديو التالي:
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تعليق واحد
ادا كان هادا الفعل صحيح استعمال القوة في حق هاءلاء الناس بدون قانون فهاءلاء الدين هم فوق القانون يكون من يكون عليهم بالسجن اليوم قبل الغد لان القانون فوق كل شيء