عائلات تتهم برلماني بالاعتداء عليهم رفقة بلطجيته لإفراغهم من مساكنهم بالبيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

صرح مجموعة من الأفراد لميكروفون هبة بريس بكون برلماني معروف بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء قد أقدم بمعية ما وصفوه “بلطجية” لإرغامهم بالقوة على إفراغ مساكنهم.

و حسب إفادات الأسر، فقد فوجئوا بمجموعة من الغرباء يحملون عصي و سكاكين و معهم جرافة، حيث أكدوا أنهم تعرضوا للضرب و الرفس و التهديد في حال لم يتم السماح لهم بتنفيذ حكم إفراغ لصالح أحد الأشخاص النافذين بالدار البيضاء.

و أوضحت إحدى المصرحات، كما ستشاهدون في المقطع أسفله أنه لولا الألطاف الإلهية لكانت ستقع الكارثة، خاصة أن ما وصفته ب”بلطجية البرلماني” أرادوا تنفيذ حكم الإفراغ في غياب السند القانوني.

و طالب المصرحون في الفيديو من القضاء التدخل لإنصافهم و كذا من مديرية الأمن بالتحقيق في واقعة التهجم و الاعتداء، تفاصيل أوفى في الفيديو التالي:

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1