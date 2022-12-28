عائلات تتهم برلماني بالاعتداء عليهم رفقة بلطجيته لإفراغهم من مساكنهم بالبيضاء

2022-12-28 / 13:07
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

صرح مجموعة من الأفراد لميكروفون هبة بريس بكون برلماني معروف بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء قد أقدم بمعية ما وصفوه “بلطجية” لإرغامهم بالقوة على إفراغ مساكنهم.

و حسب إفادات الأسر، فقد فوجئوا بمجموعة من الغرباء يحملون عصي و سكاكين و معهم جرافة، حيث أكدوا أنهم تعرضوا للضرب و الرفس و التهديد في حال لم يتم السماح لهم بتنفيذ حكم إفراغ لصالح أحد الأشخاص النافذين بالدار البيضاء.

و أوضحت إحدى المصرحات، كما ستشاهدون في المقطع أسفله أنه لولا الألطاف الإلهية لكانت ستقع الكارثة، خاصة أن ما وصفته ب”بلطجية البرلماني” أرادوا تنفيذ حكم الإفراغ في غياب السند القانوني.

و طالب المصرحون في الفيديو من القضاء التدخل لإنصافهم و كذا من مديرية الأمن بالتحقيق في واقعة التهجم و الاعتداء، تفاصيل أوفى في الفيديو التالي:

 

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