صورة تعبيرية

نشرة انذارية: أمطار رعدية وهبات رياح قوية الأربعاء والخميس

2022-12-28 / 11:20
0
هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا محليا قوية ورعدية (من 30 إلى 60 ملم)، وهبات رياح قوية (من 70 إلى 85 كلم في الساعة) مرتقبة اليوم الأربعاء وغدا الخميس بعدد من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب تسجيل أمطار محليا قوية ورعدية (من 30 إلى 60 ملم) بكل من بوجدور وواد الذهب وأوسرد، ابتداء من الساعة الثانية إلى غاية الحادية عشر ليلا من يوم غد الخميس.

وأضاف المصدر ذاته، أنه من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية (من 70 إلى 85 كلم في الساعة)، بكل من العيون وطرفاية والسمارة وبوجدور وواد الذهب، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، إلى غاية الساعة السادسة من مساء غد الخميس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إدراج بلدان جديدة للاستفادة من التأشيرة الإلكترونية المغربية

إدراج بلدان جديدة للاستفادة من التأشيرة الإلكترونية المغربية

2022-12-28 / 14:27
Photo of وزارة الصحة: مخزون دواء “ليفوثيروكس” كاف لعدة أشهر

وزارة الصحة: مخزون دواء “ليفوثيروكس” كاف لعدة أشهر

2022-12-28 / 14:15
Photo of المحطة الطرقية بطنجة تتجاوز عتبة مليون مسافر خلال 2022

المحطة الطرقية بطنجة تتجاوز عتبة مليون مسافر خلال 2022

2022-12-28 / 14:04
Photo of الأمن: رصد 445 محتوى رقمي عنيف على الشبكات التواصلية خلال 2022

الأمن: رصد 445 محتوى رقمي عنيف على الشبكات التواصلية…

2022-12-28 / 13:16
Photo of عائلات تتهم برلماني بالاعتداء عليهم رفقة بلطجيته لإفراغهم من مساكنهم بالبيضاء

عائلات تتهم برلماني بالاعتداء عليهم رفقة بلطجيته لإفراغهم من…

2022-12-28 / 13:07
Photo of بعد انتصار الأسود.. وزارة بنموسى تدعو المؤسسات التعليمية للاحتفال

بعد انتصار الأسود.. وزارة بنموسى تدعو المؤسسات التعليمية للاحتفال

2022-12-28 / 12:53
Photo of برقية الملك لبوخلال.. مساندة لقيم المغاربة وتأكيد عل أن التدين ليس تهمة

برقية الملك لبوخلال.. مساندة لقيم المغاربة وتأكيد عل أن…

2022-12-28 / 12:35
Photo of رسميا.. انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية

رسميا.. انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية

2022-12-28 / 10:50
Photo of توقف مؤقت لحركة السير بالطريق الرابطة بين البيضاء وبرشيد

توقف مؤقت لحركة السير بالطريق الرابطة بين البيضاء وبرشيد

2022-12-28 / 10:12
Photo of تسجيل 13.465 إصابة وحالة وفاة بكورونا في صفوف الأمن خلال 2022

تسجيل 13.465 إصابة وحالة وفاة بكورونا في صفوف الأمن…

2022-12-28 / 09:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق