هذا اليوم.. ثلاث مباريات تؤثت ملاعب البطولة الوطنية في جولتها التاسعة

هبة بريس ـ رياضة

تجرى اليوم ثلاث مباريات عن الجولة التاسعة من البطولة الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول، و ذلك بعدما أجريت مبارتين اثنتين مساء أمس على أن تجرى اللقاءات الثلاث المتبقية يوم غد.

و سيواجه اليوم فريق المغرب التطواني نظيره حسنية أكادير بداية من الساعة الرابعة عصرا، لتليها مباراة اتحاد تواركة و الشباب السالمي في السادسة و الربع.

و ستختتم مباريات اليوم بلقاء مولودية وجدة و أولمبيك خريبكة و هو اللقاء الذي سيحتضنه المركب الشرفي بوجدة تحت الأضواء الكاشفة و بالضبط بدايك من الساعة الثامنة و النصف ليلا.

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