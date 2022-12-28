رسميا.. انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية

هبة بريس

ذكر بلاغ لوزير الداخلية أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية يوم فاتح يونيو 2023، ينهي وزير الداخلية إلى علم الشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة في فاتح يونيو 2023، أن عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية تنطلق الأربعاء 28 دجنبر 2022 وستنتهي يوم 25 فبراير 2023.

وأوضح البلاغ أنه ، وتمهيدا لذلك، عقدت اللجنة المركزية برئاسة رئيس غرفة بمحكمة النقض، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالخدمة العسكرية، اجتماعا الثلاثاء الماضي بمقر وزارة الداخلية، خصص لحصر قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين للسنة المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ المساواة بين المواطنين وضمان التوازن فيما بين جهات المملكة.

وبهذه المناسبة، دعا وزير الداخلية الشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بإشعار الإحصاء الخاص بهم، سواء بكيفية شخصية أو عن طريق أحد أفراد أسرهم، إلى ملء استمارة الإحصاء، عبر الموقع الإلكتروني: www.tajnid.ma وذلك ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء يوم الأربعاء 28 دجنبر الجاري.

كما يخبر وزير الداخلية الشباب المستوفين لشرط السن المذكور أنه يمكنهم، ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء، التأكد عبر نفس الموقع الإلكتروني من إدراج أو عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية.

أما بالنسبة للشباب، ذكورا وإناثا، الذين لم يتم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء، والراغبين في أداء الخدمة العسكرية، فيمكنهم من تلقاء أنفسهم ملء الاستمارة عبر نفس الموقع الإلكتروني، وذلك طيلة الفترة المحددة لعملية الإحصاء، أي من يوم الأربعاء 28 دجنبر الجاري إلى غاية يوم 25 فبراير 2023. ونفس الإمكانية يتيحها القانون أيضا لفائدة الشباب من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج المسجلين بالسجلات القنصلية الراغبين في أداء الخدمة العسكرية.

وفي الأخير، يخبر وزير الداخلية أنه يمكن للشباب الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية إما لدى السلطات الإدارية المحلية القريبة من محل سكناهم، أو لدى مصلحة الإرشاد المحدثة بمقار العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أو عبر الموقع الإلكتروني: www.tajnid.ma

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