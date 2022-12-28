الميراوي: “نعمل على وضع معايير ناجعة لانتقاء أفضل الكفاءات في المباريات”

2022-12-28 / 11:02
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنه قد تم وضع معايير صارمة تخص النجاعة لاختيار أفضل الكفاءات في مباريات أساتذة التعليم العالي بالمغرب.

و أوضح الوزير ميراوي خلال جلسة المستشارين أن المعايير الخاصة بالمباريات تضمن مبدأ تكافؤ الفرص و الشفافية و النزاهة و هو ما سيسمح بانتقاء الكفاءات باستحقاق لشغل المناصب المعنية.

و أضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنه قد تم توجيه مذكرة إلى كافة رؤساء الجامعات تدعوهم من خلالها للتطبيق الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بتحديد إجراءات تنظيم مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي.

هذا و شدد الوزير السالف الذكر على أنه يتم حاليا الانكباب على إحداث منصة رقمية ستصبح المرجع في عمليات الانتقاء و الترشح لشغل المناصب التابعة الوزارة و هو ما سيضمن نسبة أكبر من الشفافية و تكافؤ الفرص.

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