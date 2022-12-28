سافرا في رحلة اقتصادية.. بونو والنصيري يثيران إعجاب النشطاء

هبة بريس

أثار تواضع نجمي المنتخب المغربي ونادي اشبيلية الاسباني، ياسين بونو ويوسف النصيري، إعجاب شريحة واسعة من النشطاء.

وحسب فيديو تم تداوله بشكل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد سافر الثنائي على متن رحلة جوية لشركة “ريان إير” ذات التكلفة المنخفضة.

وظهر الثنائي في مطار إشبيلية الإسباني، وهما يتبعان إجراءات السفر باحترام تام، كما لم يمانعا من التقاط صور والتواصل مع عدد من معجبيهم بالمكان.

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