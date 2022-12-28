سافرا في رحلة اقتصادية.. بونو والنصيري يثيران إعجاب النشطاء
هبة بريس
أثار تواضع نجمي المنتخب المغربي ونادي اشبيلية الاسباني، ياسين بونو ويوسف النصيري، إعجاب شريحة واسعة من النشطاء.
وحسب فيديو تم تداوله بشكل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد سافر الثنائي على متن رحلة جوية لشركة “ريان إير” ذات التكلفة المنخفضة.
وظهر الثنائي في مطار إشبيلية الإسباني، وهما يتبعان إجراءات السفر باحترام تام، كما لم يمانعا من التقاط صور والتواصل مع عدد من معجبيهم بالمكان.
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المجموع 1 آراء
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22 تعليقات
طريق السلامة إن شاء الله🤲🤲
الناس شافوا رحلة مباشرة ما همهش واش طائرة اقتصادية ولا لا. المهم رحلة مباشرة وساعات اقل في السماء.
حتى تشريه برصا ولا ريال وعاد يشري طيارتو الله يسهل ليهم . راه فيفا باقي مطلقت الفلوس هههه
تبارك الله عارفين اشنو كايديرو فاش يمشو يتباه فاحسن الطائرات دوك الفلوس الي غادي يربحو أصحاب الأموال هما كيصدقهم على الناس الي محتاجة
من تواضع لله رفعه كنوحلو غير مع لي عاشو فظلام وصبحات عليهم الشمس بونجوغ ميزاموغ جسبيغ كوفوزالي بيان
دروس ،في التواضع و هدر المال بدون فاءدة، غالية و غالية جدا تعطى بذون ثمن،فهل من متعض؟؟؟
وما العيب في ديالك
ما شاء الله
تواضع الأسود الله يحفظهم يارب
ووقفوا عاديين كباقي المسافرين. و بعد. في اوروبا ترى و زير عادي مثله كباقي الاخرين في الصف.
راه ما كاين حتى خط جوي من المغرب لاشبيلية مباشر من غير خط هاذ الطائرة الاقتصادية ريان اير
عادي في اروبا حتى الوزير يوقف في الصف ويمشي بالدراجة للعمل بحا لو بحال الناس
الحمد لله علي نعمة التواضع
انتهى المونديال ولازال منتخبنا يعطي دوسا مجانية في التواضع و الأخلاق
عادي تقدر تشوف مكرون شاد صف تاهوا او منبعد؟
تبارك الله التواضع كن كان بنادم
بالتوفيق لهما و المزيد من التألق
الأسدان ماشاء الله
عادي كيف الاقتصاديه كيف الغاليه كلشي غادي في نفس الرحله ههههه
ومالها اش فيها
فين كاين المشكل عادي من تواضع لله رفعه