الرصاص يلعلع ببرشيد لإيقاف شخص “حطّم” سيارات بالشارع العام

هبة بريس

استعمل موظف شرطة برتبة ضابط أمن يعمل بفرقة شرطة الدراجين ببرشيد، سلاحه الوظيفي بشكل احترازي أثناء تدخل لتوقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، يشتبه في تورطه في عدم الإمتثال المقرون بالتخدير وحيازة السلاح الأبيض وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وكشفت المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، أن المعطيات الأولية لهذه القضية، تشير إلى توصل مصالح الأمن بمدينة برشيد بنداء نجدة عبر الخط 19، مفاده قيام شخص في حالة تخدير بتهديد أحد المواطنين، وإلحاق خسائر مادية بسيارته بالشارع العام، حيث تدخلت بعين المكان أقرب دورية لشرطة الدراجين من أجل ضبط المشتبه فيه الذي رفض الامتثال، الأمر الذي دفع ضابط أمن من عناصر الدورية لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية مكنت من ضبط المشتبه فيه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر

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