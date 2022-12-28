طقس الاربعاء
الصورة تعبيرية

طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-12-28 / 09:09
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، استمرار الطقس البارد نسبيا فوق المرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب-الشرقي للبلاد مع نزول قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة مصحوبة برعد متفرق فوق الأقاليم الجنوبية.

كما ستتشكل سحب منخفضة مرفوقة ببعض الكتل الضبابية على السواحل الشمالية، خلال الليل والصباح، فيما ستهب الرياح قوية نوعا ما بجنوب البلاد، مع تناثر حبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 – و05 درجات بالريف والهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وكذا بمرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية، وما بين 12 و18 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل. وستكون ما بين 06 و12 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض على العموم.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب رأس بارباص، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إدراج بلدان جديدة للاستفادة من التأشيرة الإلكترونية المغربية

إدراج بلدان جديدة للاستفادة من التأشيرة الإلكترونية المغربية

2022-12-28 / 14:27
Photo of وزارة الصحة: مخزون دواء “ليفوثيروكس” كاف لعدة أشهر

وزارة الصحة: مخزون دواء “ليفوثيروكس” كاف لعدة أشهر

2022-12-28 / 14:15
Photo of المحطة الطرقية بطنجة تتجاوز عتبة مليون مسافر خلال 2022

المحطة الطرقية بطنجة تتجاوز عتبة مليون مسافر خلال 2022

2022-12-28 / 14:04
Photo of الأمن: رصد 445 محتوى رقمي عنيف على الشبكات التواصلية خلال 2022

الأمن: رصد 445 محتوى رقمي عنيف على الشبكات التواصلية…

2022-12-28 / 13:16
Photo of عائلات تتهم برلماني بالاعتداء عليهم رفقة بلطجيته لإفراغهم من مساكنهم بالبيضاء

عائلات تتهم برلماني بالاعتداء عليهم رفقة بلطجيته لإفراغهم من…

2022-12-28 / 13:07
Photo of بعد انتصار الأسود.. وزارة بنموسى تدعو المؤسسات التعليمية للاحتفال

بعد انتصار الأسود.. وزارة بنموسى تدعو المؤسسات التعليمية للاحتفال

2022-12-28 / 12:53
Photo of برقية الملك لبوخلال.. مساندة لقيم المغاربة وتأكيد عل أن التدين ليس تهمة

برقية الملك لبوخلال.. مساندة لقيم المغاربة وتأكيد عل أن…

2022-12-28 / 12:35
Photo of نشرة انذارية: أمطار رعدية وهبات رياح قوية الأربعاء والخميس

نشرة انذارية: أمطار رعدية وهبات رياح قوية الأربعاء والخميس

2022-12-28 / 11:20
Photo of رسميا.. انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية

رسميا.. انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية

2022-12-28 / 10:50
Photo of توقف مؤقت لحركة السير بالطريق الرابطة بين البيضاء وبرشيد

توقف مؤقت لحركة السير بالطريق الرابطة بين البيضاء وبرشيد

2022-12-28 / 10:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق