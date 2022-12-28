طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، استمرار الطقس البارد نسبيا فوق المرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب-الشرقي للبلاد مع نزول قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة مصحوبة برعد متفرق فوق الأقاليم الجنوبية.

كما ستتشكل سحب منخفضة مرفوقة ببعض الكتل الضبابية على السواحل الشمالية، خلال الليل والصباح، فيما ستهب الرياح قوية نوعا ما بجنوب البلاد، مع تناثر حبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 – و05 درجات بالريف والهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وكذا بمرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية، وما بين 12 و18 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل. وستكون ما بين 06 و12 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض على العموم.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب رأس بارباص، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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