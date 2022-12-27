نهضة بركان يفوز على ضيفه اتحاد طنجة

هبة بريس - و م ع

فاز فريق نهضة بركان على ضيفه فريق اتحاد طنجة بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما ،اليوم الثلاثاء، على أرضية الملعب البلدي لبركان، برسم الدورة التاسعة من البطولة الوطنية الإحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بدون أهداف، قبل أن ينجح الفريق المضيف في حسم المباراة لصالحه في شوطها الثاني بهدفين لواحد.

وخلال الموسم الماضي، تفوق نهضة بركان على اتحاد طنجة (4-1) في الدورة الثامنة، وانتهى لقاء الدورة ال23 بدون أهداف.

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