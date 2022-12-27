نهضة بركان يفوز على ضيفه اتحاد طنجة
هبة بريس - و م ع
فاز فريق نهضة بركان على ضيفه فريق اتحاد طنجة بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما ،اليوم الثلاثاء، على أرضية الملعب البلدي لبركان، برسم الدورة التاسعة من البطولة الوطنية الإحترافية “إنوي” لكرة القدم.
وانتهى الشوط الأول بدون أهداف، قبل أن ينجح الفريق المضيف في حسم المباراة لصالحه في شوطها الثاني بهدفين لواحد.
وخلال الموسم الماضي، تفوق نهضة بركان على اتحاد طنجة (4-1) في الدورة الثامنة، وانتهى لقاء الدورة ال23 بدون أهداف.
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24 تعليقات
الف مبروك للفريق البركاني على هذا الفوز ..
فوز مستحق وعن جذارة واستحقاق..
مبروك الف يقع البركاني مزيدا من التألق..
هنيئا الف مبروك..
مسيرة موفقة لنهضة بركان..
كل التوفيق والنجاح لفريق نهضة بركان وحد سعيد للطانجويين..
بالتوفيق وحظ موفق للجميع..
نهضة بركان فريق يضرب له الف حساب..
مبروك لكم ..
بركان لعبت مزيان مزيان وبانت اللمسة ديال المدرب .وتستاهل الفوز .اما طنجة نضن دارو رجل في القسم الثاني تضييع نقط وتخبط في المشاكل المدية .الى متدركوش الامر بسرعة غادي يطيحو القسم الثاني .ونتمنى لهم التوفيق في المباريات القادمة
السيكوندا تنادي حنا عارفين🥲💙لك الله ياطنجة
بركان كان خاصها غير بنشيخة يمشي
مشا
طنجة شوط الثاني جميل جدا ، إضاعة كثير من الفرص
اتحاد طنجة رغم المونديال إلا أنها لازالت متمسكة بالهزائم
حتى في الهزيمة شجعان ماشاء الله
الصراحة خاص يديرو لينا كاس العالم كل عام و هاد البطولة الوطنية يديروها كل ربع سنين
ماتش زوين خصوصا فريق بركان لعبو مزيان
الصراحة فرجونا البراكنة الله يعطيهم الصحة 🤲
العيا ديال المونديال بان على اللعابة ديال طنجة 😊
مبروووك علينا وديما نهضة بركان والقادم أفضل بأدن الله عزوجل منصورين
وتبقى نهضة بركان الفريق القوي في المغرب