نهضة بركان يفوز على ضيفه اتحاد طنجة

2022-12-27 / 23:13
0
هبة بريس - و م ع

فاز فريق نهضة بركان على ضيفه فريق اتحاد طنجة بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما ،اليوم الثلاثاء، على أرضية الملعب البلدي لبركان، برسم الدورة التاسعة من البطولة الوطنية الإحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بدون أهداف، قبل أن ينجح الفريق المضيف في حسم المباراة لصالحه في شوطها الثاني بهدفين لواحد.

وخلال الموسم الماضي، تفوق نهضة بركان على اتحاد طنجة (4-1) في الدورة الثامنة، وانتهى لقاء الدورة ال23 بدون أهداف.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أفضل 10 جماهير للأندية عالميا.. جماهير الوداد الأولى وآسفي في المركز الثالث

أفضل 10 جماهير للأندية عالميا.. جماهير الوداد الأولى وآسفي…

2022-12-27 / 21:21
Photo of لقجع ينتفض في وجه أبطال فضيحة تذاكر المونديال.. ويؤكد :”لقد أفسدوا فرحة الجماهير المغربية بتلاعباتهم البخيسة”

لقجع ينتفض في وجه أبطال فضيحة تذاكر المونديال.. ويؤكد…

2022-12-27 / 20:43
Photo of جامعة الكرة تشترط خط جوي مباشر مع الجزائر لمشاركة المنتخب في “الشان”

جامعة الكرة تشترط خط جوي مباشر مع الجزائر لمشاركة…

2022-12-27 / 20:13
Photo of قطر تعلن قرارا استثنائيا بشأن غرفة إقامة ميسي أثناء كأس العالم

قطر تعلن قرارا استثنائيا بشأن غرفة إقامة ميسي أثناء…

2022-12-27 / 14:45
Photo of قمة الرجاء و المغرب الفاسي تستنفر السلطات الأمنية الولائية بالدار البيضاء

قمة الرجاء و المغرب الفاسي تستنفر السلطات الأمنية الولائية…

2022-12-27 / 10:50
Photo of في 2022..المغرب أبكى العالم العربي وأفرحه ايضا

في 2022..المغرب أبكى العالم العربي وأفرحه ايضا

2022-12-27 / 10:39
Photo of “انجاز الأسود” ب” نية مغربية”.. وزارة توثق كل لحظات المونديال

“انجاز الأسود” ب” نية مغربية”.. وزارة توثق كل لحظات…

2022-12-27 / 10:00
Photo of استطلاع : مونديال قطر الأفضل في القرن الـ21

استطلاع : مونديال قطر الأفضل في القرن الـ21

2022-12-27 / 09:20
Photo of بطولة إنجلترا لكرة القدم.. ليفربول يفوز على أستون فيلا في معقله

بطولة إنجلترا لكرة القدم.. ليفربول يفوز على أستون فيلا…

2022-12-26 / 22:54
Photo of مدرب إسبانيا الجديد يشيد بمنتخب المغرب..

مدرب إسبانيا الجديد يشيد بمنتخب المغرب..

2022-12-26 / 22:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق