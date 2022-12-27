استئنافية طنجة

طنجة ..سنة سجنا لقاصر قتــ..ـل مُسنّا حاول اغتــ..ـصابه

2022-12-27 / 22:35
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هبة بريس - مكتب طنجة

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة اليوم الثلاثاء، إدانة الشاب القاصر بطل جريمة قتل راح ضحيتها رجل مسن حاول اغتصابه ، بالسجن سنة حبسا نافذا .

وقضت المحكمة في حق الشاب البالغ من العمر 16 سنة، (بسنة واحدة سجنا نافذة)، آخذة بعين الاعتبار ظروف التخفيف والأدلة الماثلة أمامها.

وكانت مدينة طنجة قد اهتزت شهر أكتوبر الماضي على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها رجل مسن بعدما حاول اغتصاب قاصر، حيث ادعة القاصر ان الهالك قام باستدراجه إلى منزله، قصد هتك عرضه، وحينما حاول الطفل الهروب من قبضة المسن، قام بتوجيه ضربة قوية له أردته قتيلا.

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‫2 تعليقات

  1. هنا المشكل في هذا القضاء لماذا الحكم على هذا القاصر هو مافعل شيء إلا أنه قاوم على نفسه لو فعل به الفاحشة سيبقى هذا القاصر مريض نفسانيا طول عمره والمسن كان يدخل السجن ويخرج هذا اذا. صدقو القاصر والأ قيل له هل لك من شهود الأمر في مغربنا صراحة خطير الله المستعان

  2. هذا القاصر كان من الواجب تكريمه. و ليس الزج به في السجن . على زمان كيداير ! يغتاصبوك خاصك تسكت ويلا دافعت على شرفك يدخلوك للسجن ! اللهم احفظنا و أولادنا و أولاد الشعب

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