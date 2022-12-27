أفضل 10 جماهير للأندية عالميا.. جماهير الوداد الأولى وآسفي في المركز الثالث

هبة بريس - متابعة

اختارت صفحة “عالم الألتراس” المختصة بجماهير كرة القدم، قائمتها السنوية لأفضل 10 جماهير أندية حول العالم، والتي ضمت ناديين عربيين.

وجاء التفوق المغربي بعد احتلال جماهير الوداد البيضاوي المركز الأول، والتي وقفت خلف فريقها المتوج بدوري أبطال إفريقيا وبطولة الدوري المغربي خلال العام ؤ فيما احتلت جماهير فريق اولمبيك اسفي المركز الثالث .

ونشرت الصفحة لقطات لجماهير الوداد العريضة خلال المباريات، ظهر فيها الإبداع والحماس، من خلال لوحات رسمتها الجماهير بطريقة مذهلة.

وبخصوص معايير الاختيار قالت صفحة “ألتراس العالم” إن الاختيارات تمت من قبل فريق الصفحة، وتم بالنظر للمعاير الآتية: فعالية وتفاعل الجماهير ، إبداع اللوحات الفنية على المدرجات التي ترسم صورة واحدة للمشاهدين ،الإبداع في استخدام الشماريخ والألعاب النارية ، الحضور الجماهيري في المباريات ، الأجواء العامة للملعب التي تصنعها الجماهير.

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