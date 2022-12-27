الصورة تعبيرية

حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم

2022-12-27 / 20:57
10
هبة بريس -

لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 1963 آخرون بجروح، إصابات 65 منهم بليغة، في 1462 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 دجنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 42 ألفا و549 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و77 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 34 ألفا و472 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين ‏و464 ألفا و775 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و419 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و77 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 215 مركبة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة ..حــ..ـادثة ســ..ـير تودي بحياة سائق وزوجته

طنجة ..حــ..ـادثة ســ..ـير تودي بحياة سائق وزوجته

2022-12-27 / 19:36
Photo of ستة قــ..ـتلى إثر سقوط حافلة في نهر بشمال غرب إسبانيا

ستة قــ..ـتلى إثر سقوط حافلة في نهر بشمال غرب…

2022-12-25 / 22:17
Photo of سقطت بمنحدر ..وفــ..ـاة مــ..ـأساوية لتلميذة كانت ترعى الأغنام ضواحي الحسيمة

سقطت بمنحدر ..وفــ..ـاة مــ..ـأساوية لتلميذة كانت ترعى الأغنام ضواحي…

2022-12-25 / 19:50
Photo of صفرو.. انتحار أستاذ للفلسفة شنقا داخل منزله .

صفرو.. انتحار أستاذ للفلسفة شنقا داخل منزله .

2022-12-24 / 22:41
Photo of جنوب إفريقيا .. تسعة قــ..ـلى في انفــ…ـجار صهريج للغاز

جنوب إفريقيا .. تسعة قــ..ـلى في انفــ…ـجار صهريج للغاز

2022-12-24 / 18:38
Photo of مصــ..ـرع شاب غرقا بسد ضواحي شفشاون

مصــ..ـرع شاب غرقا بسد ضواحي شفشاون

2022-12-24 / 18:18
Photo of تفاصيل رسمية حول اندلاع حريق بمستودع للغاز بمدينة المحمدية

تفاصيل رسمية حول اندلاع حريق بمستودع للغاز بمدينة المحمدية

2022-12-22 / 22:15
Photo of العثـ..ـور على دركي متقاعد جثــ..ـة هامدة داخل شقته بطنجة

العثـ..ـور على دركي متقاعد جثــ..ـة هامدة داخل شقته بطنجة

2022-12-22 / 17:40
Photo of طنجة ..تسرب للغاز ينهي حياة 4 اشخاص من أسرة واحدة

طنجة ..تسرب للغاز ينهي حياة 4 اشخاص من أسرة…

2022-12-22 / 15:34
Photo of التشريح الطبي يؤكد انتحار موثقة بفاس بمادة سامة.

التشريح الطبي يؤكد انتحار موثقة بفاس بمادة سامة.

2022-12-18 / 13:06

‫10 تعليقات

  2. لأن المركبات لا تحمل المواصفات التقنية العالمية والطرقات لم يتم إنجازها حسب الجداول الوصفية التقديرية فالنهب والسرقة طالت المملكة

  4. عدم احترام قانون السير وكذا السرعة المفرطة سبب الخسائر المهولة في الأرواح والعربات وكذا الرشوة في الحصول على رخصة السياقة

  8. العامل البشري اللي ما كيصلحش الطرقان. و كايدير زفت رخيص. و علامات تشوير ما كايناش. عاد سائقين ما كايعرفوش قواعد السير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق