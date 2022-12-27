لقجع ينتفض في وجه أبطال فضيحة تذاكر المونديال.. ويؤكد :”لقد أفسدوا فرحة الجماهير المغربية بتلاعباتهم البخيسة”
انتفض فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في وجه أبطال فضيحة تذاكر مباريات المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
ووقال لقجع خلال معرض حديثه في اجتماع المكتب المديري للجامعة :”من الأمور التي أفسدت نسبيا فرحتنا وتوهج الجماهير هي التلاعبات البخيسة التي تتصف بالبؤس وبالجشع والتي كان أبطالها مجموعة من المحسوبين على كرة القدم، التي عرفتها مسألة التذاكر”.
وأضاف :”لابد أن أوضح أن إشكال التذاكر عرفناه مع مرور المباريات، خصوصا في مباراة إسبانيا حيث أن الجماهير المغربية لم تكن تنتظر هذه النتائج وبالتالي لم يتم الاستعداد لذلك بالشكل المطلوب، كما أن تذاكر المونديال بيعت قبل بداية الكأس بستة أشهر”.
وتابع :”كان من اللازم علينا أن نجد حلولا لمشكل التذاكر، وقمنا بمجهودات كبيرة بين المباريات في ظرف وجيز بتنسيق مع فيفا والسلطات القطرية للجماهير المغربية التي قدمت تضحيات كبيرة لتشجيع المنتخب، البؤساء المحسوبين على كرة القدم والذين استغلوا هذا الحدث كيفما كان شأنهم ومنصبهم ولن أتوانى شخصيا في اتخاذ الإجراءات الصارمة في حقهم في أقرب وقت”.
18 تعليقات
زعما مافراسهم مايتعاود
باز لكم…
كولشي فايق أوعايق مابقا عندكم فين تخباو..
غير ضمسوها تاني أوقلبو باش تنسيونا.
يجب فضح كل المتلاعبين بالجمهور المغربي
يجب فتح تحقيق عميق لأنه كان إختلال فالتذاكر و محاسبة كل المتهمين في القضية مع سبق الإصرار و الترصد
عنداك غير يكون في اللجنة شي واحد من المتورطين. …….عين ميكة….
هاذ الملف خاص اتكلف به الغوماقي عنذو برائة المتهمين راه كان حاظر في واقعة التذاكر
بدريقة ربما أخر عهده بكرة القدم قريب …
أودي أغادين تزيدو علينا بهذيك اللجنة لي خاصها لجنة حتى هيا
الجامعة اصبحت خصم و حكم.
يجب طرد حزب أخنوش من الجامعة و الأندية الكروية.
برافو الجامعة برئاسة فوزي القطع مبغينش نشركو
منكم واليكم
بودريقة مازال له ايام معدودة
ورئس اللجنة هوا بودريقة 🤣🤣
خاص لجنة تجي من النرويج ولا النمسا ياترى
هذا اللجنة شحال غا تخلص ديال لفلوس على باس دير هذا التحقيق هههههه لجان لجان ومجالس
رئيس لجنة التحقيق بودريقة و المحقق الحيداوي
هاد لقجع خاصو ينتفض على نفسو فهو المسؤول الأول عن القطاع…لو كنا في دولة ديمقراطية لقدم استقالته وتمت محاسبته، لكن مع الأسف في بلدنا يصبح الجلاد ضحية والضحية جلادا
كلام صاءب فعلا لقد أفسدوا على كل المغاربة و على رأسهم عاهل البلاد حفظه الله تلك اللحظات من التقاء و توحيد الفرحة فيجب اتخاد كل القرارات ضد من كان يهمهم فقط اقتناص الفرص لمراكمة الترواث بشكل لا أخلاقي و لا قانوني ،يجب متابعتهم ماليا بإرجاع كل ما اختلسوه إلى صندوق الجامعة ثم تأديبيا بابعادهم عن ممارسة أي دور في أي نادي رياضي ،لأن الخطأ كان جسيما