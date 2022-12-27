لقجع ينتفض في وجه أبطال فضيحة تذاكر المونديال.. ويؤكد :”لقد أفسدوا فرحة الجماهير المغربية بتلاعباتهم البخيسة”

2022-12-27 / 20:43
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هبة بريس - القسم الرياضي

انتفض فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في وجه أبطال فضيحة تذاكر مباريات المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ووقال لقجع خلال معرض حديثه في اجتماع المكتب المديري للجامعة :”من الأمور التي أفسدت نسبيا فرحتنا وتوهج الجماهير هي التلاعبات البخيسة التي تتصف بالبؤس وبالجشع والتي كان أبطالها مجموعة من المحسوبين على كرة القدم، التي عرفتها مسألة التذاكر”.

وأضاف :”لابد أن أوضح أن إشكال التذاكر عرفناه مع مرور المباريات، خصوصا في مباراة إسبانيا حيث أن الجماهير المغربية لم تكن تنتظر هذه النتائج وبالتالي لم يتم الاستعداد لذلك بالشكل المطلوب، كما أن تذاكر المونديال بيعت قبل بداية الكأس بستة أشهر”.

وتابع :”كان من اللازم علينا أن نجد حلولا لمشكل التذاكر، وقمنا بمجهودات كبيرة بين المباريات في ظرف وجيز بتنسيق مع فيفا والسلطات القطرية للجماهير المغربية التي قدمت تضحيات كبيرة لتشجيع المنتخب، البؤساء المحسوبين على كرة القدم والذين استغلوا هذا الحدث كيفما كان شأنهم ومنصبهم ولن أتوانى شخصيا في اتخاذ الإجراءات الصارمة في حقهم في أقرب وقت”.

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