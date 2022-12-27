“زواج الموظفات ” يُشعل الفايسبوك

هبة بريس - متابعة

أشعلت صفحة تحمل عنوان “مغاربة ضد الزواج بالموظفات” الفضاء الأزرق ( موقع فايسبوك ) وأثارت ضجة كبيرة ، حيث اعتبرها عدد من النشطاء أنعا تحمل بين طياتها إهانة في حق المرأة المغربية.

بدوره أثار صانع المحتوى إلياس الخريسي الملقب بـ”الشيخ سار”، جدلا واسعا بسبب إطلاقه لمجموعة فايسبوكية مغلقة، لدعور الرجال الى عدم الزواج من الموظفات الأمر الذي عرضه لمجموعة من الانتقادات .

وفي المقابل، عبر فايسبوكييون عن استنكارهم محتوى هذه المجموعة ومنشوراتها ، حيث جاء في أحد التعليقات: “أغلب الشباب لي دخلو لهاد الكروب.. أرادو الزواج بموظفة ولا يزالون.. ولكن أغلبهم رُفِضو من قبلهن! “

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