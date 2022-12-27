“زواج الموظفات ” يُشعل الفايسبوك
هبة بريس - متابعة
أشعلت صفحة تحمل عنوان “مغاربة ضد الزواج بالموظفات” الفضاء الأزرق ( موقع فايسبوك ) وأثارت ضجة كبيرة ، حيث اعتبرها عدد من النشطاء أنعا تحمل بين طياتها إهانة في حق المرأة المغربية.
بدوره أثار صانع المحتوى إلياس الخريسي الملقب بـ”الشيخ سار”، جدلا واسعا بسبب إطلاقه لمجموعة فايسبوكية مغلقة، لدعور الرجال الى عدم الزواج من الموظفات الأمر الذي عرضه لمجموعة من الانتقادات .
وفي المقابل، عبر فايسبوكييون عن استنكارهم محتوى هذه المجموعة ومنشوراتها ، حيث جاء في أحد التعليقات: “أغلب الشباب لي دخلو لهاد الكروب.. أرادو الزواج بموظفة ولا يزالون.. ولكن أغلبهم رُفِضو من قبلهن! “
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8 تعليقات
المشكلة لي كيناقشو هاد المواضيع معندهمش القدرة يعبرو على أفكارهم (اذا سميناها افكار بعدا) بلا ميخصرو الهضرا ويطيحوا المستوى للحضيض
الزواج كيبقا تجارب شخصية ولي معاجباهش شي حاجة يقولها للآخر قبل الزواج ولا يكتبوها فالعقد واذا متفاهموش يبعدو على بكري
كيصحاب راسهم كريستيان رولاندو باش اطلبو من المرا تجلس زعما را الملايير غير كيتشاير، و هو خانقو الكرا و المصاريف و l’inflation و تلقاه عمرو سافر و لا خرج من المغرب اشوف ناس فين واصلين (ماشي غير اقتصاديا و اجتماعيا و لكن حتى ف العقليات)،. و كون غير هاد الموضوع بداه شي واحد متقف و ناجح
نحاولو نشوفو هادشي من منطق آخر. نعم كاين أفكار ديال المرأة تكلس ف دار وو.
ولكن واش العمل يستحق العناء.
إذا كانت الخدمة تاتخلص فيها ألفين درهم حيد منها الطرنسبور و الماكلة و تمارتها و المصاريف ديالهاكاتلقاها كايشيط ليها شي 500 درهم
راه الفكرة ديال ماتخدمش منطقية
ولكن وحدة كاتشد مليون ولا جوج راه أصلا ماتبغيش تكلس.
مغاربة ضد الزواج بالموظفات حملة عبث من بعض الدعاة المشاهير لا تمثل إلاّ رأيهم، الزواج يختار فيه صاحبة الخلق والدين سواء أكانت موظفة أو غيرها ثم يبقى الاختيار للرجل، أما عمل المرأة فغير محرم إذا كان بضوابط شرعية وفي بعض التخصصات مطلوب.
زواج قسمة ونصيب متدي غا لمكتب لك الله
هو من أعلن أن زوجته قدمت استقالتها وتفرغت لبيتها وتنقبت
التعميم لغة الجهلاء. مجرد كلام فارغ هناك موظفات غاية في الأخلاق والإحترام . يحترمن أزواجهن . وكيعتانيو بولادهم ومقابلين شغلهم وهذا حملة ديال الجهلاء لي معندهم ميدار
🇨🇵je suis chomeur
🇱🇷i m jobless
🇲🇦اجيو نديرو حملة ضدد الموظفات
😂😂