تفاصيل خاصة عن إصابة محمد الغاوي بنزيف داخلي بالمخ
نجلاء مزيان -هبة بريس
يجري الآن الفنان المغربي محمد الغاوي بالمستشفى العسكري بالرباط، عملية جراحية دقيقة بعد تعرضه لنزيف داخلي في المخ.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر لجريدة هبة بريس الإلكترونية أن الغاوي كان يعاني من آلام حاد على مستوى الرأس طيلة يوم أمس الاثنين.
و أضاف المتحدث ذاته، أن الغاوي كان من المرتقب أن يقوم يومه الثلاثاء، بتصوير حلقة ببرنامج يتم عرضه على القناة الأولى، غير أن تأخيره على الموعد و عدم رده على الاتصالات الهاتفية من طرف صديقه منتج البرنامج،جعلت الأخير يتجه إلى منزله ليجده مغمى عليه و في حالة حرجة.
و تداول العديد من الفنانين و كدا الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة الخبر، متمنيين له الشفاء العاجل.
ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2
0
19 تعليقات
الله يشافيه ايعافيه يارب العالمين
الله يشافيه ويعافيه ويخفف عليه مانزل ويشاف جميع مرضى المسلمين
الله يعجل بشفائه
اللهم اشفيه شفاءا لا يغادر سقما ولا يبقي الما وان يتجاوز هاده المحنة بالف سلامة لاهله واحباءه يارب
اللهم شافيه وعافيه شفاء لا يغادر سقما
بالشفاء العاجل يارب العالمين ياارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي انت الشافي لاشيفاء الى شفاءك شيفاء لايغادر سقما
الله يشافيه يارب العالمين
اللهم عجل بشفائه يارب
بالشفاء العاجل يارب العالمين
نسأل الله الشفاء العاجل
بالشفاء العاجل انشاء الله تعالى وبركاته
ربي معاه ويشافيه
الله اكبر.
اللهم هون عليه وارزقه دوام الصحة والسلامة وطول العمر ان شاء.
وبالشفاء العاجل إن شاء الله لهذا الرجل الفذ والطيب
الشفاء العاجل باذن الله تعالى وبركاته سيدي الغالي الحاج محمد الغاوي
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
اللهم شافيه وعافيه يارب امين
طهور بإذن الله وقوته
لاباس طهورا إن شآء الله
الله يشافيه و يعافيه ان شاء الله