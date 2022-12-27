تفاصيل خاصة عن إصابة محمد الغاوي بنزيف داخلي بالمخ

نجلاء مزيان -هبة بريس

يجري الآن الفنان المغربي محمد الغاوي بالمستشفى العسكري بالرباط، عملية جراحية دقيقة بعد تعرضه لنزيف داخلي في المخ.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر لجريدة هبة بريس الإلكترونية أن الغاوي كان يعاني من آلام حاد على مستوى الرأس طيلة يوم أمس الاثنين.

و أضاف المتحدث ذاته، أن الغاوي كان من المرتقب أن يقوم يومه الثلاثاء، بتصوير حلقة ببرنامج يتم عرضه على القناة الأولى، غير أن تأخيره على الموعد و عدم رده على الاتصالات الهاتفية من طرف صديقه منتج البرنامج،جعلت الأخير يتجه إلى منزله ليجده مغمى عليه و في حالة حرجة.

و تداول العديد من الفنانين و كدا الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة الخبر، متمنيين له الشفاء العاجل.

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