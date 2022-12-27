جامعة الكرة تشترط خط جوي مباشر مع الجزائر لمشاركة المنتخب في “الشان”

هبة بريس - الرباط

ربطت الجامعة المغربية لكرة القدم مشاركة المنتخب المغربي لأقل من 23سنة في دورة “الشان” المنظمة بالجزائر ، بتوفر خط جوي مباشر من المغرب الى الجزائر لنقل بعثة الأسود .

وأشار المكتب المديري لجامعة الكرة ، اليوم الثلاثاء أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجهت مراسلة للاتحاد الافريقي لكرة القدم بخصوص احترام بنود دفتر التحملات لاستضافة البطولات الافريقية، خاصة فيما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة.

وستقام بطولة “الشان ” في الفترة ما بين 13 يناير و4 فبراير 2023 بالجزائر ، حيث أكدت جامعة الكرة انه في حالة رفض الجزائر ذلك فان المكتب المديري للجامعة قرر عدم المشاركة .

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