جامعة الكرة تشترط خط جوي مباشر مع الجزائر لمشاركة المنتخب في “الشان”
هبة بريس - الرباط
ربطت الجامعة المغربية لكرة القدم مشاركة المنتخب المغربي لأقل من 23سنة في دورة “الشان” المنظمة بالجزائر ، بتوفر خط جوي مباشر من المغرب الى الجزائر لنقل بعثة الأسود .
وأشار المكتب المديري لجامعة الكرة ، اليوم الثلاثاء أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجهت مراسلة للاتحاد الافريقي لكرة القدم بخصوص احترام بنود دفتر التحملات لاستضافة البطولات الافريقية، خاصة فيما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة.
وستقام بطولة “الشان ” في الفترة ما بين 13 يناير و4 فبراير 2023 بالجزائر ، حيث أكدت جامعة الكرة انه في حالة رفض الجزائر ذلك فان المكتب المديري للجامعة قرر عدم المشاركة .
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16 تعليقات
جميييييييييل ههه قصف ارض جو.
السيد لقجع يبهرنا يوما بعد يوم بذكائه.المغاربة ليسوا كعجزة المرادية.
يجب عدم المشاركة نهائيا حتى وان فتحوا المجال الجوي
وماذا عن أمن الاعبين والأطر والصحافيين
احسن قرار هو الانسحاب من الزريبة الفرنسية التي لا تحترم لا الجار ولا القرارات
Le9ja3 L’9owa Dariba allahoma Barik
دبا الكرة عندهم الا بغاو المغرب ينور ليهم هاد البطولة يسهلو ليه التنقل والا مابغوش شغلهم هاداك .اما الامن راه مفروغ منو الا كان شي انزلاق امني فحق البعثة او اللاعبين الكاف غادي تاخدو بعين الاعتبار وسيكون مصيرهم الحرمان من تنظيم كان ٢٠٢٥
من الأفضل عدم المشاركة احتجاجا على العنف ضد لاعبي المنتخب الوطني المغربي أقل منه من 17 ستة وعدم توفر الأمن.
و يجب اشتراط احترام الصحفيين كذلك
الله إعز الحكام القجع يا مرعب الكابرنات 😉
انسحاب افضل عدم توفر امان ونزل جماهير الى الملعب
هذاك النيف ديالهم غادي نزيدو نمرغو جدو فالارض
قرار في محله وأحسن ميمشوش ݣاع عندهم قوم بلا عقل سلامة اللاعبين والطاقم كله أهم
داك شوية ديال العقل اللي خلا ليهم بوريطة غادي اصفيه القجع.
غير الحافيظ الله.
والله العلي العظيم احسن خبر سمعتو الحمد الله المغارية يعرفون من اين تأكل الكتف انا لا أدعو إلى الفتنة و التفرقة لكن رحم الله من عرف قدره ا زيادة هدا الشان لا قيمة له و معظم الدول الإفريقية قررت مقاطعته لعدم توفر الإمكانيات و السلامة للاعبيها الكاميرون
– رفض فتح المجال الجوي يعني فشل الشان و مصداقية الجزائر في الكاف، و الذي يعني نقطة سوداء في ملف الجزائر في استضافة كان 2025.
– فتح المجال الجوي يعني هزيمة ديبلوماسية للجزائر و تمريغ انفها ديبلوماسيا مرة اخرى من طرف المغرب